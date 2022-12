Nur noch heute: Abenteuer PC-Spiel komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Sable” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 19. Dezember um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Sable“

Bei „Sable“ handelt es sich um ein Spiel, das dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Erkunde auf deinem Hoverboard eine riesige Wüste, gleite über atemberaubende Dünen und entdecke die Geheimnisse längst vergangener Zeiten. Dabei kannst du alles in deinem eigenen Tempo erleben, das Spiel hetzt dich in keiner Weise. Auf deiner Reise erfährst du außerdem, wer Sable wirklich ist und was es mit ihrer Geschichte auf sich hat. Was steckt hinter den vergangenen Zivilisationen, die die Wüste einst bewohnt haben? Wie ist es zu ihrem Ende gekommen?

Doch das Spiel besteht natürlich nicht nur daraus, durch eine schöne Landschaft zu gleiten. Immer wieder musst du Rätsel lösen und dein Hoverboard so modifizieren, dass es den Ansprüchen des rauen Landes gerecht wird. Außerdem kannst du Clans und Nomaden helfen, denen du unterwegs begegnest, denn die Wüste ist nicht so leer, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Normalerweise kostet dich das Spiel 25 Euro, doch nur heute ist es im Epic Games Store komplett kostenlos verfügbar.

In „Sable“ erkundest du eine Welt voller Geheimnisse.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keine gratis Spiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: