Insbesondere, wer viel im Homeoffice arbeitet, sollte auf eine gute Ausstattung am Arbeitsplatz achten. Nicht nur um Rückenschmerzen zu minimieren, sondern auch, um konzentriert und bequem am Stück arbeiten zu können. So können ein guter Bürostuhl und ein höhenverstellbarer Schreibtisch bereits zu einer besseren Gesundheit beitragen. Wir haben den Sihoo Doro S300 getestet – einen neuen ergonomischen Premiumstuhl, der sowohl für die Arbeit als auch für lange Gaming-Sessions entwickelt wurde. Knapp 1.000 Euro stehen normalerweise auf dem Preisschild des High-End-Bürostuhls. Aktuell gibt’s ihn aber für 799 Euro. Und mit einem Rabatt-Coupon streichst du in der aktuellen Vorbestellerphase noch einmal rund 140 Euro vom Kaufpreis – aber dazu später mehr. Das sind unsere Erfahrungen.

Sihoo Doro S300 Bürostuhl: Lieferung und Zusammenbau

Der Sihoo Doro S300 kam in Einzelteilen zerlegt in einem großen Karton zu uns ins Büro geliefert. Im Inneren finden wir Rückenlehne, Sitz, Rollen, Armlehnen, Verbindungsstücke und Schrauben einzeln in Plastik verpackt vor. Auch ein Inbusschlüssel mit handlichem Griff liegt bei, sodass du keinerlei extra Werkzeug für den Aufbau benötigst.

Durch die Montage führt dich eine mitgelieferte Bedienungsanleitung, bei Bedarf kannst du dir jedoch auch mithilfe eines Videos den Zusammenbau erklären lassen. Aber selbst die ausgedruckte Anleitung ist idiotensicher und führt dich wie bei einem Ikea-Möbelaufbau leicht verständlich durch die einzelnen Schritte. Nach einer knappen halben Stunde ist der High-End-Bürostuhl bereits fertig aufgebaut.

Sihoo Doro S300 – so sieht der fertig aufgebaute Bürostuhl aus

Erster Eindruck, Optik und Einstellungsmöglichkeiten des Bürostuhls

Aufgebaut macht der Sihoo Doro S300 einen futuristischen und robusten Eindruck. Die vielen Federungen, Knöpfe und Käbelchen lassen bereits vermuten, dass man viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Wir haben den Bürostuhl in Weiß/Silber getestet, es gibt ihn aber auch in Schwarz/Weiß. Über den Boden rollst du mit insgesamt fünf Rollen, die stabil auf dem Boden liegen. Hier wackelt nichts. Ansonsten besteht der ergonomische Stuhl aus zwei sehr flexibel einstellbaren Armlehnen, einem gewebten Sitz und einer Rückenlehne mit demselben Web-Stoff. Am unteren Teil der Rückenlehne befinden sich weiterhin zwei bewegliche Flügel, die als Lendenwirbelstütze dienen.

Außerdem ist der Bürostuhl mit einem sogenannten „Anti-Gravitations-Mechanismus“ ausgestattet. Die verbauten Glasfaserplatten in Luft- und Raumfahrtqualität sollen eine stufenlose Anpassung der Rückenlehne an das Körpergewicht des Benutzers ermöglichen. So kannst du dich in jedem Winkel sanft zurücklehnen, ohne dass du weitere Einstellungen vornehmen musst. Das Vier-Achsen-Gestänge verbindet dabei das Sitzkissen mit der Rückenlehne und bietet so eine gute Unterstützung und Entspannung für jeden Teil des Körpers. Dadurch soll ein Gefühl ähnlich zur Schwerelosigkeit entstehen. Wie es sich genau anfühlt, auf dem Sihoo Doro S300 zu sitzen, beschreiben wir später im Detail.

Die Einstellungsmöglichkeiten des Sihoo Doro S300 Bürostuhls sind extrem vielfältig

Für die optimale Anpassung an deine Körperform und ein gesundes Sitzen stehen dir nun eine Menge Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. So kannst du nicht nur die Höhe des Stuhls anpassen, sondern auch den Sitz nach vorne oder hinten schieben und ihn an deine Körpergröße anpassen. Optimal soll es sein, wenn zwischen deine Kniekehle und den Sitz ungefähr eine Handbreite passt. Darüber hinaus lässt sich die Höhe der Rückenlehne an deinen Rücken anpassen. Die Lendenwirbelstütze kann zudem nach Belieben eingestellt werden und sorgt dafür, dass dein Rücken im Lendenbereich nach vorn gedrückt wird. Das entspricht der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule und fördert einen aufrechten Sitz. Da die Stütze von Federn gehalten wird, passt sie sich flexibel an deinen Rücken an und sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl.

Die Lendenwirbelstütze des Sihoo Doro S300 lässt sich flexibel einstellen

Rücken- und Armlehne: Ungewöhnlich flexibel justierbar

Darüber hinaus lässt sich die Rückenlehne in drei verschiedene Stufen einstellen. So kannst du entweder nur aufrecht sitzen, ein Stück weit nach hinten wippen oder die Lehne fast in eine waagerechte Position bringen. Je nach Körpergewicht und Geschmack kannst du zudem die Intensität einstellen, mit der du gegen die Rückenlehne drücken musst, um dich nach hinten zu lehnen. Bist du leicht und schmächtig, musst du so nicht zu viel Kraft aufwenden – wiegst du etwas mehr, klappt die Rückenlehne hingegen nicht versehentlich zu weit nach hinten.

Und auch die Armlehnen kannst du ungewöhnlich individuell einstellen. So lassen sie sich nicht nur nach vorne, hinten oder seitwärts einstellen, sondern du kannst sie auch um die eigene Achse drehen oder nach oben und unten neigen. Dadurch lassen sie sich je nach Situation optimal anpassen – ob du gerade eine Pause machst und deine Arme abstützen möchtest, um aufs Handy zu schauen oder ob du aufrecht und fokussiert arbeiten möchtest. Lehnst du dich für einen Powernap komplett nach hinten, sorgt die Kopfstütze zudem für eine komfortable Entlastung im Schulter- und Nackenbereich.

Die Armlehnen des ergonomischen Bürostuhls lassen sich in alle Richtungen bewegen

Fazit zum ergonomischen Bürostuhl von Sihoo

Insgesamt sitzt es sich wirklich bequem auf dem Sihoo Doro S300. Denn der ergonomische Bürostuhl lässt sich perfekt an deine Körpergröße und -form anpassen. Die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten sorgen dabei für eine optimale Sitzhaltung. Insbesondere die Lendenwirbelstütze gefällt mir richtig gut, da sie den Rücken in eine natürliche und aufrechte Position bringt. Außerdem wirkt das Möbelstück hochwertig und robust. Der gewebte Stoff ist straff, aber nicht zu hart und sorgt für eine gute Belüftung, was vor allem an heißen Sommertagen ein echter Vorteil ist. Auf die Dauer hätte ich mir jedoch ein weicheres Sitzkissen gewünscht – aber das ist natürlich Geschmackssache.

Auch der Aufbau des Sihoo Doro S300 geht schnell und der Komfort ist generell hoch. Darüber hinaus gefällt mir, dass sich der Bürostuhl sehr weit zurücklehnen lässt, um auch in einer kurzen Pause bequem sitzen zu können und den Oberkörper etwas zu entlasten.

Das könnte besser sein

Als Verbesserungswunsch hätte ich jedoch ein etwas weicheres Sitzkissen, leichtgängigere Rollen sowie eine aufrechtere Sitzposition. Denn selbst in der geradesten Stufe fühlt sich mein Rücken leicht gekrümmt an. Jedoch ist auch hier zu sagen, dass sich die Bedarfe von Person zu Person stark unterscheiden. Meine Kollegen und Kolleginnen, die den Stuhl ebenfalls Probegesessen haben, empfanden die Sitzposition etwa als aufrecht genug. Die Beweglichkeit der Armlehnen ist einerseits ungewöhnlich hoch, leider verstellen sie sich jedoch sehr schnell versehentlich. Hier hätte ich mir eine Fixierung gewünscht, damit man die Armablage nicht regelmäßig neu justieren muss.

Der ursprüngliche UVP des Sihoo Doro S300 liegt bei knapp 900 Euro. Derzeit streicht der Hersteller jedoch 100 Euro des Preises, wodurch du nur noch 799,99 Euro zahlen musst. In der aktuellen Vorbestellerphase kannst du dir jedoch für 6,99 Euro einen Rabatt-Coupon sichern, mit dem du den Preis noch einmal um 139,99 Euro drückst. Die schwarze Version kostet dadurch nur noch 666,99 Euro und die weiße Variante 676,99 Euro.

Pros des Sihoo Doro S300

Aufbau geht leicht und schnell

Rückenlehne und Sitz gut durchlüftet

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Lendenwirbelstütze verbessert Sitzhaltung

Angenehmes Sitzgefühl

Armlehnen sehr individuell einstellbar

Kopfstütze für eine kurze Pause vorhanden

Stabile Bauweise

Contras des Sihoo Doro S300

Gewebe auf Dauer etwas hart, da kein Sitzkissen vorhanden

Aufrechteste Position könnte aufrechter sein

Armlehnen sind versehentlich leicht verstellt

Stuhl lässt sich nicht sehr hoch fahren, größere Menschen haben ggf. Probleme

Hoher Preis

