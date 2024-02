Im Test: Das fast perfekte Pferdespiel für jedes Alter

Immer mal wieder klicke ich mich auf der Suche nach neuen Videospielen durch Steam. Vor wenigen Tagen tauchte dabei plötzlich „The Ranch of Rivershine“ in meinen Empfehlungen auf. Auf den ersten Blick ist es ein liebevolles, entspanntes Pferdespiel, das im Vergleich zu den Spielen, die ich selbst vor über einem Jahrzehnt gespielt habe, sehr gut aussieht. Als junges Mädchen hätte ich das Spiel sicher kaufen wollen. Kurz davor, weiterzuklicken, entschied ich mich spontan dazu, das Spiel einfach zu kaufen. Warum auch nicht, es kostet nicht viel und ein paar Stunden Nostalgie ließen sich darin sicher finden. Nachdem ich nun weit mehr als nur ein paar Stunden in der Welt von The Ranch of Rivershine verbracht habe, kann ich sagen, dass dieses Spiel mir weit mehr gebracht hat als nur Nostalgie.

Die Story von The Ranch of Rivershine

Die Stärke von The Ranch of Rivershine liegt nicht in der Story des Spiels. Es gibt zwar eine Story, doch sie dient rein als roter Faden, der dich durch die verschiedenen Aspekte des Spiels führt. Persönliche Entwicklung, komplexe Charaktere und spannende Geheimnisse sind hier nicht zu finden. Zwar sind die Charaktere, die die Welt des Spiels bewohnen, kreativ gestaltet, doch das reicht hier nicht ganz aus, um sie wirklich einzigartig zu machen. Das Fehlen einer tieferen Story ist zwar schade, doch das Spiel weiß die hinterlassene Lücke effektiv zu füllen.

Starkes, realistisches Gameplay

Statt einer komplexen Story sind es die unterschiedlichen Gameplay-Elemente, die einen in diesem Spiel packen. Der Umgang mit den Pferden ist sehr realistisch, sie zu trainieren macht einfach Spaß und insbesondere die Zucht ist ein wahres Highlight des Spiels. Du kaufst Pferde in diesem Spiel in Auktionen und kannst zudem Wildpferde einfangen und diese trainieren. Das Tolle an dieser Mechanik ist, dass ein gutes neues Pferd stets ein Grund zur Freude ist. Du weißt nämlich nie, wie viel Glück du bei einer Auktion, oder beim Einfangen von Wildpferden hast.

Beim Training deiner Pferde bist du völlig flexibel.

Manchmal ist ein Pferd etwa besonders schön und hat eine Fellfarbe, mit der du züchten möchtest, ist jedoch nicht sonderlich talentiert. Andere Male ist es umgekehrt. Um also am Ende ein schönes, talentiertes Pferd zu besitzen, musst du entweder viel Glück haben, oder gezielt züchten. Die Zucht unterliegt in The Ranch of Rivershine den Regeln echter Genetik, was das Feature für mich besonders ansprechend macht. Möchtest du nämlich eine besondere Farbe züchten, so musst du genau darauf achten, welche Farben du kombinierst und wie sich die unterschiedlichen Gene beeinflussen.

Um an der Zucht Freude zu finden, musst du jedoch kein Pferde-Genetik-Experte sein. Du kannst auch einfach hübsche Pferde kombinieren und hoffen, dass das Fohlen deinen Wünschen entspricht. Ist dein Fohlen einmal geboren, dann kannst du dich darum kümmern, es als erwachsenes Pferd trainieren und dann entweder verkaufen, für Wettkämpfe nutzen, oder damit weiterzüchten. Die Pferde in diesem Spiel sind komplexer als man meinen mag, was sie zu mehr als nur einfachen Pixeln macht.

Durch die Zucht kannst du neue Fellfarben „freischalten“.

Grafische Gestaltung und Performance

Die grafische Gestaltung von The Ranch of Rivershine passt gut zum Spiel und gerade die Pferde können überzeugen. Die Fellfarben sehen sehr realistisch und detailliert aus, auch der Körperbau ist ansprechend. Auch die Animationen der Pferde sind sehr gelungen. Neben den Pferden ist auch die Welt des Spiels schön gestaltet. Die Spielwelt verändert sich mit den entsprechenden Jahreszeiten, wodurch sie sich lebendig anfühlt. So liegt beispielsweise im Winter Schnee, was dazu einlädt, die Pferde in Decken zu hüllen. Zwar sind die Decken nach wie vor ein kosmetischer Gegenstand, doch sie im Winter zu nutzen trägt nochmals zum Realismus des Spiels bei.

Im Winter kannst du deine Pferde bunt eindecken.

Die Performance des Spiels ist gut und obwohl es sich um ein Early Access Spiel handelt, habe ich kaum Fehler finden können. Fehler, die ich gefunden habe, sind nicht fatal und fallen in die Kategorie „leichtes Ärgernis“. Dazu gehört beispielsweise das Feststecken von Pferden auf der Weide im Zaun. Dieses Problem lässt sich jedoch leicht beheben und ist deswegen nicht weiter schlimm.

The Ranch of Rivershine: Ein Early Access Spiel

The Ranch of Rivershine befindet sich aktuell im Early Access auf Steam. Das bedeutet, dass das Spiel zwar bereits spielbar ist, aber manche Features noch fehlen und erst in den kommenden Monaten hinzugefügt werden. Die Entwicklerin des Spiels hält die Spieler stets auf dem Laufenden und hat sogar bereits eine Roadmap des geplanten Contents veröffentlicht.

Du kannst dich frei in der Spielwelt bewegen.

In Zukunft sind beispielsweise noch zwei weitere Areale geplant, die du mit deinem Pferd erkunden kannst. Sie bringen außerdem eigene Wettkämpfe mit sich, an denen du teilnehmen kannst. Zudem soll es in Zukunft möglich sein, das Outfit deines Charakters deine Wünsche anzupassen. Die Ausstattung deiner Pferde kannst du schon jetzt anpassen und neue Ausrüstung kaufen.

Fazit zu The Ranch of Rivershine

Insgesamt kann ich The Ranch of Rivershine nur empfehlen. Das Spiel hat es geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Auch, nachdem ich alle Wettkämpfe gewonnen hatte, hat mich die Zucht dazu motiviert, das Spiel immer wieder zu starten. Dank der versprochenen Updates wird das Spiel auch in den kommenden Monaten immer mehr Content erhalten, was die Spielerfahrung weiter verbessert. Das Spiel kostet auf Steam aktuell 25 Euro und befindet sich noch im Early Access.

Pro

Tolles Gameplay

Niedriger Preis

Kontinuierliche Updates

Contra