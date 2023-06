Nintendogs, aber besser? „Little Friends: Puppy Island“ im Test

Bist du auf der Suche nach einem niedlichen Spiel, in dem du gemeinsam mit knuffigen Welpen eine wunderschöne Insel erkundest? Dann ist „Little Friends: Puppy Island“ genau richtig für dich. Das auf den ersten Blick unscheinbare Spiel bietet dir nicht nur niedliche Welpen, sondern stundenlangen Spielspaß und mehr. Wir haben das Spiel für dich getestet und zeigen dir, worauf du dich freuen kannst.

Die Story von Puppy Island

Stell dir vor, du machst Urlaub auf einer wunderschönen Insel, die von zahlreichen Welpen und ihren liebevollen Besitzern bewohnt wird. Eine fantastische Vorstellung, oder? In Puppy Island soll genau dieser Traum zur Realität werden. Du machst mit deinem neuen Welpen Urlaub im Haus deiner Freundin. Während deines Urlaubs entdeckst du die Geheimnisse der Welpeninsel und errichtest ein wahres Paradies für jeden Hundeliebhaber. Dabei stehen dir deine Freunde stets mit Rat und Tat zur Seite und selbst deine Welpen packen mit an.

Während deines Urlaubs triffst du auf zahlreiche Welpen, die sich deinem Rudel mit Freude anschließen. Gemeinsam seid ihr ein unschlagbares Team. Du trainierst deine Welpen, enthüllst Geheimnisse und vieles mehr.

Steuerung und Gestaltung

Direkt zu Beginn des Spiels war ich positiv überrascht. Puppy Island schafft es, die Steuerung auch ohne Nutzung des Touchscreens intuitiv und angenehm zu gestalten. So fühlt sich das Streicheln deines Welpen auch via Joystick natürlich an. Du kannst dich frei durch die Spielwelt bewegen und bist nicht etwa für jede Interaktion an ein Menü gebunden. Stattdessen kannst du auf Gegenstände zugehen und so mit ihnen interagieren. Gerade Spaziergänge mit deinen Welpen profitieren sehr davon. Du kannst dich in der Landschaft umschauen und sie frei erkunden.

Ein Menü steht dir über dein virtuelles Smartphone dennoch zur Verfügung. Zahlreiche Funktionen sind hier clever untergebracht und die Nutzung des Smartphones für gewisse Aktivitäten fühlt sich nicht gezwungen an.

Welpenpflege ist intuitiv und einfach

Liebevolles Design und niedliche Welpen

Das gesamte Spiel ist sehr liebevoll gestaltet. Jeder Welpe wirkt einzigartig und auch Rassen, die du eventuell nicht sonderlich magst, wachsen dir dank ihrer Niedlichkeit schnell ans Herz. Die kleinen Hündchen fühlen sich lebendig an und es ist einfach, ihnen einzigartige Persönlichkeiten zuzuschreiben. Auch wenn du später im Spiel zahlreiche Welpen besitzt, ist jedes Hundekind dennoch besonders.

Das Spielprinzip von Puppy Island

Vor allem das Spielprinzip von Puppy Island unterscheidet sich stark von anderen Welpenspielen. Du wählst deine Hunde nicht aus, du findest sie, während du die Insel erkundest. Es ist somit stets eine spannende Überraschung, welcher Hund sich dir als Nächstes anschließt. Im Spiel gibt es neun verschiedene Rassen und jeder Hund hat eine einzigartige Fellfarbe und Talente. Meinem Rudel gehören aktuell ganze 23 Welpen an, ein Limit habe ich bisher noch nicht gefunden.

Du triffst neue Welpen auf Spaziergängen.

Das Können deiner Hunde ist in fünf Kategorien unterteilt: Gehorsamkeit, Freundlichkeit, Geschwindigkeit, Ausdauer und Agilität. Jeder Welpe hat Stärken und Schwächen, doch mit dem richtigen Training und viel Liebe kann jeder Welpe zum Superstar werden. Nachdem du deinen Welpen fleißig trainiert hast, könnt ihr euer Können in verschiedenen Wettkämpfen auf die Probe stellen.

Deine Welpen sind kleine Helfer

Auf der Insel gibt es viele Projekte, für deren Umsetzung du Hilfe benötigst. Zum Glück sind deine Welpen so hilfsbereit, dass sie glatt eine Warnweste anziehen und dabei helfen, die Insel schöner zu machen. Außerdem können deine Welpen Jobs auf der Insel ausüben und so Geld verdienen, dass du für Spielzeuge und süße Outfits ausgeben kannst.

Ein fleißiger Helfer

Pausenloser Spielspaß ohne Unterbrechungen

Puppy Island kann dadurch überzeugen, dass das Spiel keine erzwungenen Unterbrechungen mit sich bringt. Ist dein Welpe etwa nach einem langen Spaziergang erschöpft, dann kannst du ihn zu Hause füttern und er erholt sich wieder. Danach könnt ihr direkt wieder auf Erkundungstour gehen. Auch auf die Fertigstellung von Projekten musst du nicht stundenlang warten, sondern kannst sie direkt umsetzen. So vermeidet das Spiel unnötige und nervige Wartezeiten und du kannst so viel Zeit wie du willst mit deinem liebsten Welpen verbringen.

Ein Spiel für Kinder?

Puppy Island richtet sich primär an ein jüngeres Publikum. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch ältere Spieler hier finden, wonach sie suchen. Niedliche Welpen haben immerhin keine Altersbeschränkung und wer nach einem entspannendem Spiel sucht, der wird hier fündig. Außerdem schafft es das Spiel, eine gewisse Nostalgie zu versprühen. Gerade, wer mit Nintendogs aufgewachsen ist, findet hier ein sehr bekanntes Gefühl wieder. Und das, obwohl es sich bei Puppy Island um ein eigenständiges Spiel handelt, das sich in vielerlei Hinsicht von Nintendogs unterscheidet.

Vergleiche mit Nintendogs

Vor diesem Hintergrund ist es nicht fair, Puppy Island mit einem Klassiker wie Nintendogs zu vergleichen. Zwar thematisieren beide Spiele deine Beziehung zu Welpen, doch im Großen und Ganzen enden die Ähnlichkeiten hier auch schon. Puppy Island bietet zahlreiche neue Spielmechaniken, eine schön erzählte Story und mehr, was es zu einem besonderen Spiel macht, das nicht etwa im Schatten von Nintendogs steht.

Du musst dich gut um deine Welpen kümmern.

Fazit zu „Little Friends: Puppy Island“

Insgesamt hatte ich beim Testen von Puppy Island sehr viel Spaß. Das Spiel mag nicht gerade anspruchsvoll sein, aber wer erwartet das schon von einem niedlichen Welpenspiel? Die vielen verschiedenen Spielmechaniken setzen beim Spielen interessante Ziele und geben dir etwas, auf das du hinarbeiten kannst. Es macht Spaß, die Welpen zu trainieren und neue Orte der Insel zu erkunden. Die Story unterstreicht das Spielgeschehen und sorgt dafür, dass sich die Insel lebendig anfühlt.

„Little Friend: Puppy Island“ kostet aktuell rund 40 Euro. Für den Preis bietet das Spiel mehr, als manch anderes Spiel für die Switch mit einem höheren Preis. Das Spiel eignet sich sowohl für junge Spieler als auch für Erwachsene. Die Hauptsache ist, dass du niedliche Welpen magst.

Pro

Niedliches Design

Schöne Story

Interessante Spielmechaniken

Contra