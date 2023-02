Blanc: Ein niedliches Videospiel und eine unwahrscheinliche Freundschaft

Blanc ist ein unheimlich niedliches Videospiel, in dem du einem jungen Wolf und einem Rehkitz dabei hilfst, ihre Familien zu finden. Auf ihrer Reise entsteht zwischen den beiden eine unwahrscheinliche, aber starke Freundschaft. Blanc ist jedoch ganz anders, als die meisten Videospiele. Warum das so ist, erfährst du in unserem Test.

Ein Videospiel ohne Gewalt

Die Story von Blanc

Blanc erzählt eine Geschichte, ohne dabei je ein Wort zu sagen. Du beginnst das Spiel als einsamer, junger Wolf, der von seinem Rudel zurückgelassen wurde. Kurze Zeit später triffst du auf ein Rehkitz, dem ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Da die Fährten der beiden Rudel in die gleiche Richtung verlaufen, beginnen der Wolf und das Reh ihnen gemeinsam zu folgen. Schon nach kurzer Zeit wird klar, dass sie die schwierige Reise alleine nicht schaffen können und voneinander abhängig sind. Gemeinsam überwinden der Wolf und das Reh schwierige Hindernisse, finden einen Weg an Schluchten und Gebäuden vorbei. Ihre Freundschaft und die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren Familien treiben die beiden an.

Wie wird die Reise der beiden wohl ausgehen? Schaffen sie es, ihre Familien zu finden und sich ihnen erneut anzuschließen? Das Spiel wirft jede Menge Fragen auf, die dich während deiner Reise beschäftigen.

Das Gameplay

In Blanc steuerst du sowohl den Wolf als auch das Reh mit einem Controller. Es dauert ein wenig, bis man sich an diese Steuerung gewöhnt hat und vor allem, wenn die beiden die Seiten auf dem Bildschirm tauschen, sorgt die Steuerung schnell für Verwirrung. Wer beide Tiere gleichzeitig kontrollieren möchte, muss definitiv ein wenig üben, bis dies einwandfrei klappt. Die Entwickler empfehlen, mit einem Controller zu spielen. Wir können diese Empfehlung unterstreichen, denn die Tastenbelegung der Tastatursteuerung ist mehr als gewöhnungsbedürftig.

Schaffst du es, dir deinen Weg durch die verschneite Welt zu bahnen?

Ansonsten ist das Gameplay von Blanc hauptsächlich eines: entspannend. Es gibt keine Timer, die dich hetzen, keine Gefahren, keine Feinde. Du hast für die liebevoll gestalteten Rätsel alle Zeit der Welt, es macht nichts aus, wenn du einen zweiten Anlauf benötigst.

Blanc – Ein Kunstprojekt

Insgesamt erweckt Blanc auf uns den Eindruck, dass es sich um ein wunderschönes Kunstwerk handelt. Der Zeichenstil des Spiels ist schön, die Welt wirkt friedlich und die Orte im Spiel sind detailreich gestaltet. Die ruhige Musik im Hintergrund unterstreicht diesen Eindruck elegant, das Spiel schafft es dich in die Welt von Blanc eintauchen zu lassen. Kurze filmische Sequenzen erzählen die Story der beiden und geben dir einen Einblick in das Befinden der Tiere auf ihrer Suche.

Besonders der Aspekt der Einsamkeit kommt im Spiel unglaublich gut zur Geltung. Die Welt ist, außer der beiden Tiere, völlig verlassen und leer. Das Spiel kommt dir jedoch nicht einsam vor, da die beiden Charaktere stets gemeinsam durch die Welt schreiten. Blanc zeigt außerdem, wie viel Emphatie wir als Menschen für Tiere empfinden. Wir wissen kaum etwas über die Geschichte und Welt der beiden Tiere, fühlen uns aber trotzdem in ihre Situation ein und fiebern bei jedem Schritt mit ihnen mit.

Blanc erzählt eine Geschichte ohne Worte.

Unser Fazit zu Blanc

Insgesamt können wir Blanc jedem ans Herz legen, ob Gamer oder nicht. Das Spiel erzählt eine wunderschöne Geschichte und fordert dich dabei heraus, ohne dich in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen. Das Spiel vermittelt eine gewisse Ruhe, die man sonst eher selten mit Videospielen verbindet. Vor allem Tierliebhaber werden hier finden, wonach sie suchen. Das Design des Spiels ist nämlich so liebevoll, dass wohl jedem das Herz aufgeht. Allerdings ist das Spiel recht kurz, manche Spieler berichten, es bereits nach etwa 2 Stunden durchgespielt zu haben. Die Reise durch Blanc ist also wunderschön, aber nicht sehr lang.

Blanc kostet dich aktuell 15 Euro. Du kannst es auf Steam, im Epic Games Store und für die Nintendo Switch kaufen. Schön ist, dass man das Spiel lokal zu zweit spielen kann. Es eignet sich also vor allem für Freunde oder Partner, die gemeinsam einen ruhigen Abend mit einem Videospiel verbringen möchten.

Das Testsiegel zu Blanc

Pro

Niedliche Geschichte

Wunderschöne Grafik

Toller Soundtrack

Contra