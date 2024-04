Das Nothing Phone 2a ist das erste Mittelklasse-Smartphone des jungen Unternehmens aus Großbritannien. Nach dem Nothing Phone 1 und dem Phone 2 möchte man nun eine neue Zielgruppe erschließen und bringt ein Mittelklasse-Smartphone für 329 Euro auf den Markt. Dabei hat man sich mehrere Dinge überlegt, die das Smartphone von anderen Modellen zum gleichen Preis abheben sollen.

Schickes Design zum kleinen Preis

Das Auffälligste ist hier das Design. So setzt man auf ein Kunststoff-Gehäuse aus einem Guss und eine halb-transparente Rückseite. In diese hat man die für Nothing typischen LED-Streifen integriert. Sie können bei eingehenden Benachrichtigungen aufleuchten und sogar Timer oder den Ladevorgang visualisieren.

Durch die Rückseite lässt sich ein Blick auf das Innenleben des Smartphones erhaschen. Dieses gestaltet Nothing extra ansehnlich und farblich passend zum Gehäuse. Rund um die Kamera erkennt man etwa die NFC-Antenne und die Anordnung der Kabel soll an das Design der New Yorker U-Bahn-Karte erinnern. Praktisch ist die mittig angebrachte Dual-Kamera, durch welche das Smartphone auf dem Tisch nicht wackelt.

Das ist Nothing Phone 2a in weiß

Display: Elegante Standard-Kost

Dass man sich beim Design des Nothing Phone 2a viel Mühe gegeben hat, zeigt sich auch beim Bildschirm. Details wie komplett symmetrische Displayränder findet man ansonsten nur bei deutlich teureren Smartphones. Ansonsten handelt es sich beim verbauten Panel um ein in dieser Preisklasse typisches Full-HD-Display mit OLED-Technik und 120 Hertz Bildwiederholrate. Im Test kann es mit einer scharfen Darstellung, guten Blickwinkeln und kräftigen Farben überzeugen.

Das Display des Nothing Phone 2a

Nur die Helligkeit dürfte etwas höher ausfallen. Der Hersteller verspricht 700 Nits, unser Messgerät misst aber ein paar Nits mehr. Für die kompromisslose Nutzung im direkten Sonnenlicht recht es trotzdem nicht ganz. Um fair zu bleiben, muss man jedoch erwähnen, dass dies bei keinem Smartphone in der Preisklasse der Fall ist.

Starke Performance – lange Akkulaufzeit

Im Leistungs-Test schneidet das Nothing Phone 2a für seinen Preis ungewöhnlich stark ab. Beim Prozessor setzt Nothing auf MediaTek und verbaut einen für diese Preisklasse außergewöhnlich starken Dimensity 7200 Pro. Im AnTuTu-10-Benchmark kommt das Smartphone damit auf einen Score von rund 700.000 Punkten. Auch im Alltag kann das Nothing Phone 2a im Test mit einer hervorragenden Performance glänzen.

Das Betriebssystem ist weitestgehend identisch mit purem Android und lediglich vom Design her ein wenig angepasst. Dazu zählen eine eigene Schriftart und ein paar schick designte Widgets. Für einen cleaneren Look kannst du auch alle Icons und das Hintergrundbild in Schwarzweiß anzeigen lassen. Software-Updates kommen bei Nothing erfahrungsgemäß regelmäßig. Beim Phone 2a garantiert man drei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatches. Zudem verzichtet Nothing selbst in diesem Preissegment auf das Vorinstallieren von Werbe-Apps.

Der Akku des Nothing Phone 2a misst 5.000 mAh und kann mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden. Nothing setzt hier auf den offenen PD-Standard, wodurch du nicht auf ein Original-Ladegerät angewiesen bist und mit einem Ladegerät auch andere Smartphones, Tablets oder Notebooks laden kannst. Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten. Kabelloses Laden wird – im Gegensatz zum teureren Nothing Phone 2 – nicht unterstützt.

Zweimal 50 Megapixel beim Nothing Phone 2a

Bei der Kamera macht Nothing keine Abstriche zum teureren Phone 2. Man verzichtet auf überflüssige Lückenfüller und verbaut nur zwei Sensoren: Die Hauptkamera setzt auf einen Samsung-Sensor mit 50 Megapixeln und ist mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet. Bei der zweiten Kamera handelt es sich um einen Ultraweitwinkel-Sensor, der ebenfalls mit einer Auflösung von 50 Megapixeln daherkommt. Die verbauten LED-Streifen können bei Fotos und Videos in dunklerer Umgebung als Ringlicht aushelfen.

Fotografieren mit dem Nothing Phone 2a

Auch vorn kommt die identische Kamera wie im Top-Modell zum Einsatz – eine 32 Megapixel Weitwinkel-Kamera. Außerdem unterstützt man die neue Ultra HDR Funktion von Android 14 und ist damit nach Samsung und Google der dritte Hersteller, der das Aufnehmen und Betrachten von Fotos und Videos mit einem hohen Dynamikumfang ermöglicht.

Die Hauptkamera macht bei gutem Licht hervorragende und bei Dämmerung noch brauchbare Fotos mit realistischen Farben und guter Schärfe. Beim Zoomen muss sie sich jedoch geschlagen geben. Schon bei zweifacher Vergrößerung wirken Fotos schnell unscharf. Hier kann zu einem späteren Zeitpunkt ein Software-Update noch Abhilfe schaffen. Auch kommt die Ultraweitwinkel-Kamera nicht an die Qualität der Hauptkamera heran, was die Bildschärfe angeht. Bei den Farben sind die beiden Linsen hingegen brillant aufeinander angestimmt.

Hauptkamera - Standard-Modus Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Corinna Oettinger / inside digital

Beachtet man den Preis des Smartphones, stimmt die Qualität. In dieser Preisklasse kann man schlichtweg keine Wunderdinge hinsichtlich der Fotografie erwarten. Wenn dir die Kamera die wichtigste Funktion in einem Smartphone ist, solltest du dir in dieser Preisklasse das Pixel 6a anschauen, das rund zwei Jahre nach Marktstart für um 300 Euro zu haben ist und in diesem Preisbereich die beste Kamera bietet.

Preise und Verfügbarkeit

Das Nothing Phone 2a ist eins der spannendsten Smartphones im Preisbereich um 300 Euro. Statt der üblichen Standard-Kost im Budget-Segment bekommt man hier ein Smartphone, das viel Wert auf ein schickes Design und die Software legt und mit den LEDs auf der Rückseite ein echtes Alleinstellungsmerkmal hat. Trotz dieser Besonderheiten muss man in den anderen Bereichen keine Abstriche machen. Die Leistung ist hervorragend, die Akkulaufzeit top und die Kamera für den Preis angemessen.

So ist das Nothing Phone 2a eine hervorragende Wahl für alle, die ein Smartphone abseits vom Mainstream von Samsung, Xiaomi und Co. suchen.

→ Nothing Phone 2a beim Hersteller ansehen

Nothing Phone 2a Testsiegel

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 4 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 4 von 5 Sternen

Pros des Nothing Phone 2a

außergewöhnliches Design

schlanke Software

schnelle Updates

hohe Leistung

sehr gute Akkulaufzeit

günstiger Preis

Contras des Nothing Phone 2a

Speicher nicht erweiterbar

nur nach IP54 wasserdicht