Ich habe 50 Stunden Palworld gespielt: Das ist mein eindeutiges Fazit

Palworld hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Die meisten Spieler, inklusive mir, sind davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Spiel lediglich um ein Meme, oder eine durchdachte Satire des Pokémon-Franchises handelt. Oft wurde das Spiel als „Pokémon mit Waffen“ betitelt. Nachdem ich selbst innerhalb kürzester Zeit mehr als 50 Stunden in das Spiel investiert habe, kann ich voller Zuversicht sagen, dass Palworld weit mehr ist als ein „Pokémon mit Waffen“. Palworld vereint die besten Elemente erfolgreicher Spiele und schafft es, somit eine bekannte, aber dennoch vollkommen neue Spielerfahrung zu schaffen. Was mir an diesem Spiel besonders gut gefällt und warum ich nahezu jede freie Minute in der Welt von Palworld verbringe, erzähle ich dir hier.

Gameplay und Story

Zur Story von Palworld lässt sich nicht viel sagen, denn es gibt nicht wirklich eine. Das Spiel wirft dich in eine Welt voller Gefahren und es ist deine oberste Aufgabe, dein Überleben zu sichern. Aggressive Pals, die dich unprovoziert attackieren, sind dabei nur eine Gefahr von vielen. Die Welt von Palworld steht nämlich unter der Herrschaft verschiedener Fraktionen, die Teile der Karte für sich beanspruchen. In imposanten Türmen kannst du gegen ihre Anführer und ihre mächtigen Pals antreten, um deine Stärke zu beweisen und Fortschritt zu machen. Doch auch die Spielwelt selbst birgt Gefahren. Eisige Berggipfel, feurige Vulkanlandschaften und Wüsten testen dein Anpassungsvermögen.

Wer jedoch nach mehr Tiefe sucht, der wird auch fündig. Über die gesamte Spielwelt verteilt, lassen sich Tagebucheinträge anderer Überlebender finden. Sie geben dir einen Einblick in die verschiedenen Fraktionen und die Leben derer, die sich wie du verloren auf der Insel wiedergefunden haben. In mancher Hinsicht sind die Tagebucheinträge jedoch recht ironisch. So gibt es beispielsweise die „Free Pal Alliance“, die sich laut Tagebucheinträgen dafür einsetzt, die Pals zu schützen und zu lieben. Wann immer ich ihnen jedoch über den Weg laufe, sind sie damit beschäftigt, sämtliche Pals in ihrer Umgebung zu töten und gefangenzunehmen. Die Entwickler sollten hier noch etwas nachbessern.

Die Welt von Palworld ist riesig und vielfältig.

Was machst du in Palworld?

Nachdem ich nun akzeptiert habe, dass Palworld nicht gerade eine tiefgründige Story bietet, stellt sich die Frage, was du in diesem Spiel machst. Tatsächlich gibt es erstaunlich viel zu tun, was mich direkt zu Beginn sehr positiv überraschte. Zu den wichtigsten Gameplay-Elementen des Spiels gehören das Fangen von Pals, das Errichten komplexer Basen, das Sammeln wichtiger Ressourcen, die Erkundung der Spielwelt und Kämpfe gegen Pals und Menschen. Insbesondere das Errichten deiner Basis bietet immenses kreatives Potenzial. So kannst du beispielsweise den Standpunkt frei wählen, verschiedene Prioritäten setzen und zahlreiche Gegenstände freischalten, mit denen du deine Basis nicht nur produktiver, sondern auch schöner machen kannst.

Du schaltest neue Gegenstände frei, indem du durch die Level aufsteigst. Dazu trägt vor allem das Fangen neuer Pals bei. Für die ersten zehn Pals einer Spezies, die du fängst, erhältst du einen substanziellen EP-Bonus. Es lohnt sich jedoch, möglichst viele Pals zu fangen, da dir das im weiteren Verlauf des Spiels interessante Möglichkeiten eröffnet. Du kannst gefangene Pals in deiner Basis bei der Arbeit einsetzen, gemeinsam mit ihnen kämpfen, ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzen, oder sie für Ressourcen schlachten. Letzteres bringe ich selbst nicht übers Herz. Es lassen sich übrigens nicht nur Pals einfangen, sondern auch Menschen. Das Spiel gibt dir zwar zu bedenken, dass das Einfangen von Menschen inhuman ist, bestraft dich jedoch in keinster Hinsicht. Du kannst mit gefangenen Menschen das Gleiche machen, wie mit Pals. Ja, dazu gehört auch letzteres.

Meine Pals arbeiten hart

Steuerung

Die Steuerung von Palworld ist übersichtlich und schnell erlernt. Wichtige Buttons liegen nah beisammen, was zwar hin und wieder zu falschen Klicks führt, insgesamt aber sehr praktisch ist. Ich selbst spiele das Spiel mit Tastatur und Maus, was auch hervorragend funktioniert. Für besonders gelungen halte ich das Waffen-Gameplay des Spiels. Mit den Waffen zu zielen ist einfach und die Benutzung intuitiv. Das ist wichtig, da dich Munition teuer zu stehen kommt. Sie präzise einsetzen zu können, ist deswegen ein großer Pluspunkt.

Schwierigkeit und Zeitaufwand

Du kannst Palworld sowohl allein als auch auf offiziellen Servern spielen. Die Schwierigkeit des Spiels ist auf offiziellen Servern festgelegt. Hier ist das Spiel durchaus anspruchsvoll und verlangt einiges an Zeitaufwand, ist jedoch nicht etwa frustrierend. Im Singleplayer-Modus hast du so viele Anpassungsmöglichkeiten, wie in kaum einem anderen Spiel. Du kannst die Schwierigkeit des Spiels vollkommen an deine Wünsche anpassen, indem du zahlreiche Slider manipulierst. So kannst du beispielsweise das Fangen von Pals vereinfachen, aber dafür weniger Erfahrungspunkte verteilen. Außerdem kannst du präzise einstellen, wie viel Schaden du und deine Pals nehmen, wie schnell dein Charakter hungrig wird und vieles mehr.

Aufgrund dieser Einstellungen hat es mir der Singleplayer-Modus von Palworld besonders angetan. Ich selbst verbringe nicht gerne Zeit damit, mühsam Erfahrungspunkte zu sammeln. Viel lieber möchte ich die Spielwelt erkunden und meine Basis aufbauen. Dementsprechend erhöhte ich die Anzahl der Erfahrungspunkte, die ich im Spiel sammel. Solltest du zu irgendeinem Zeitpunkt unzufrieden mit den Einstellungen deiner Welt sein, kannst du sie über das Hauptmenü jederzeit ändern.

Bosskämpfe sind eine anspruchsvolle Herausforderung.

Grafische Gestaltung von Palworld

Die grafische Gestaltung von Palworld ist gelungen und passt gut zum Spiel. So sieht die Welt nicht übermäßig realistisch aus, wodurch die Pals nicht wie ein Dorn ins Auge stechen. Stattdessen harmonieren sie trotz ihres markanten Designs gut mit dem Rest der Spielwelt und wirken nicht zu fehlplatziert. Etwas interessanter wird es jedoch, wenn man die Waffen in Palworld betrachtet. Diese sind sehr realistisch und der Kontrast zwischen einem niedlichen Pal und einem Sturmgewehr ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings auch die bloße Tatsache, dass niedliche Pals in einer Welt mit modernen Waffen existieren.

Als ich meinen ersten Pal mit einer Pistole angriff, musste ich schmunzeln. Denn warum sollte ich das Leben meines treuen Gefährten riskieren, wenn ich den Pal auch einfach mit einer Waffe durchlöchern kann? Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und Waffen sind für mich ein normaler Bestandteil des Spiels geworden.

Hast du je Pokémon gespielt und dir gedacht: „Mit einem Sturmgewehr wäre das viel besser“?

Performance

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es sich bei Palworld um ein Early Access Spiel handelt. Das bedeutet, dass das Spiel noch nicht komplett fertig ist, aber trotzdem schon jetzt einen spielbaren Zustand erreicht hat. Die Entwickler sind bereits dabei, Fehler zu beheben und das Spiel in Zukunft um mehr Content zu erweitern.

Ich habe die Steam-Version von Palworld am PC gespielt. Mein PC ist mit einem i9-13900K, 64 GB DDR5 RAM und einer Nvidia RTX 4090 ausgestattet. Im Spiel habe ich sämtliche Grafikeinstellungen auf die höchste Stufe, Epic, gesetzt. Außerdem habe ich Nvidia DLSS im Performance-Modus aktiviert. Im Spiel war die Performance völlig zufriedenstellend. Manchmal kommt es kurzzeitig zu geringfügigem Stottern, was jedoch zu vernachlässigen ist. Auch von anderen Spielern habe ich kaum Beschwerden bezüglich der Performance des Spiels gehört. Es scheint also, als wäre Palworld, gerade für ein Early Access Spiel, sehr gut optimiert.

Bugs und Fehler

In einem Early Access Spiel ist mit Fehlern zu rechnen. Das ist auch bei Palworld nicht anders. Die meisten Fehler, die mir im Spiel begegnet sind, beziehen sich auf die Pal-KI in meiner Basis. Immer mal wieder vergessen sie, welchen Aufgaben sie nachgehen sollen. Das ist besonders dann der Fall, wenn ich das Spiel während ich mich in meiner Basis befinde beende. Des Weiteren bin ich bereits durch die Welt gefallen und ein Pal hat sich mitten im Kampf aufgelöst.

Hin und wieder zünden sich meine Pals eigenständig an

Diese Probleme sind zwar störend, doch ich kann sie bei einem Early Access Spiel entschuldigen. Frustrierender sind jedoch die Probleme, die manche andere Spieler haben. So gibt es beispielsweise Bericht darüber, dass sich bei manchen Spielern ihre Spielstände nach einiger Zeit nicht mehr laden lassen. Dieses Problem ist mir selbst zum Glück noch nicht begegnet. Die Entwickler von Palworld haben bereits angekündigt, das Problem direkt als Erstes in Angriff zu nehmen. Darauffolgend soll unter anderem auch die KI der Pals verbessert werden.

Fazit zu Palworld

Insgesamt kann ich Palworld nur positiv bewerten. Das Spiel hat mich nicht nur maßlos positiv überrascht, es ist in sich schlichtweg ein gutes Spiel. Die Spielmechanik fühlt sich frisch und neu an, die Welt ist schön gestaltet und die einzelnen Pals haben es mir einfach angetan. Egal, ob du gefährliche, oder niedliche Pals bevorzugst, dieses Spiel hat für jeden etwas auf Lager. Auch wie kreativ du sein willst, wie viel Fokus du auf Optimierung legen willst und vieles mehr sind dir überlassen. Genau das ist es, was ich an Palworld am meisten mag. Du kannst das Spiel genau so spielen, wie du möchtest.

Pro

Tolles Gameplay

Schöne Spielwelt

Niedriger Preis

Contra

Einige Verbesserungen nötig (Early Access)

Hohe Systemvoraussetzungen