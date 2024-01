Battlefield: Kann so das Comeback des Shooters gelingen?

Battlefield 2042 war ein katastrophaler Fehlschlag und sorgte über Monate hinweg für negative Schlagzeilen. Als ob das nicht schlimm genug wäre, schien das Scheitern des Spiels nur der Beginn eines bleibenden Trends zu sein. Shooter-Games befinden sich in einer Image-Krise. Die großen Franchises, Battlefield und Call of Duty, können sich nicht mehr darauf verlassen, dass ihre Spiele automatisch gut aufgenommen werden. Zu groß ist mittlerweile die Konkurrenz und zu anspruchsvoll das Publikum. Das ist jedoch nichts Schlechtes, denn Druck führt oft zu Verbesserung. Bei Battlefield scheint dies zumindest der Fall zu sein.

Rückkehr eines beliebten Features

Ein Feature, das viele Spieler in Battlefield 2042 vermissten, war die Zerstörung der Spielwelt. Was vielleicht banal klingen mag, ist keinesfalls zu vernachlässigen. Die Zerstörung der Spielwelt ist ein wichtiges Element des Shooters, denn sie verändert das Schlachtfeld und zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. So müssen Spieler sich stets an die sich verändernde Umgebung anpassen und können strukturelle Änderungen zu ihrem Vorteil nutzen und gezielt herbeiführen. Dass das Fehlen dieses wichtigen Features in Battlefield 2042 für viel Kritik sorgte, ist dementsprechend verständlich.

Ripple Effects, eines der Studios, das an der Entwicklung des nächsten Battlefield-Spiels beteiligt ist, veröffentlichte jetzt eine vielversprechende Stellenausschreibung. Das Studio sucht offenbar nach einem VFX Director, der dabei helfen soll „die realistischsten und spannendsten Zerstörungs-Effekte der Industrie“ zu erschaffen. Die Entwicklung des nächsten Battlefield-Spiels wird nach dem Scheitern des letzten Spiels nicht leicht sein. Die Entwickler scheinen sich jedoch darum zu bemühen, den Anforderungen der Spieler gerecht zu werden.

Leaks behaupten, dass gleich drei Studios an der Entwicklung des nächsten Battlefield-Spiels beteiligt sind. EA selbst beschreibt das Spiel zum aktuell als eine „Neuerfindung“ des Franchises. Viele Informationen zum neuen Spiel sind jedoch noch nicht bekannt.