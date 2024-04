Nicht nur am Black Friday gibt es starke Schnäppchen mit Ausverkauf-Gefahr. Gerade sorgen einige Online-Händler wie Amazon, Alternate und Co. sorgen auch aktuell für einige gute Blitz-Angebote. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei: von einem PS5 Controller für nur 55 Euro, über einen OptiGrill für rund 131 Euro bis hin zu starken In-Ear-Kopfhörer von Google. Wir schauen genauer hin und geben dir den Überblick.

PS5 Controller & In-Ear-Kopfhörer zum Schnäppchen-Preis

Bleiben wir doch direkt bei dem PlayStation 5 Controller. Im Rahmen der neuen Wochendeals von Alternate sicherst du dir den Sony DualSense Drücker in der Farbe Cosmic Red aktuell für lediglich 55,55 Euro. Für den Versand fallen weitere 6,99 Euro an. Dennoch: Günstiger geht’s im Netz bei keinem anderen Anbieter – auch nicht in anderen Farben (zum Preisvergleich). Per Balken gibt der Händler preis, wie viel vom Angebots-Kontingent schon vergriffen ist. In den ersten Stunden ist der Bestand demnach schon deutlich gesunken.

PS5 Controller bei Alternate

→ PS5 DualSense Controller für 55,55 Euro

Richtig schnell musst du bei diesem Blitz-Angebot von Amazon sein, denn die Google Pixel Buds Pro sind bereits seit ein paar Tagen günstig erhältlich. Der Preis von 139,40 Euro ist weiterhin top für die starken In-Ear-Kopfhörer. Für mehr Infos zu den Stöpseln können wir dir den ausführlichen Testbericht unserer Kollegen von Nextpit empfehlen. Die Kopfhörer sind allerdings schon fast komplett vergriffen.

Pixel Buds Pro bei Amazon

→ Pixel Buds Pro für 139,40 Euro

Richtig stark: Philips Hue im Angebot bei MediaMarkt

Im Smart Home Bereich gibt es obendrein einen Top-Deal bei MediaMarkt zu entdecken. Hier sicherst du dir aktuell das Philips Hue White und Col. Amb. E27 Starter-Set mit drei smarten Lampen und der Hue Bridge für 89,99 Euro – ein weiteres Bestpreis-Angebot (zum Preisvergleich). Egal, ob gedimmtes Licht oder bunte Farben – mit Philips Hue sorgst du für eine einzigartige Stimmung und steuerst die smarten Glühbirnen komfortabel über dein Handy. Dieses Angebot gilt dabei übrigens noch bis zum 15. April.

Das Philips Hue Angebot bei MediaMarkt

→ Philips Hue White und Col. Amb. E27 Starter-Set für 89,99 Euro

Angebote für Küche & Bad mit OptiGrill und elektrischen Zahnbürsten

Abschließend machen wir noch einen Abstecher in die Bereiche Küche und Bad. Fürs Kochen können wir dir dabei den Tefal OptiGrill Deluxe GC707D16 zum aktuellen Bestpreis an Herz legen. Die sechs automatischen Grillprogramme in Kombination mit den smarten Sensoren machen das Gadget zu einer tollen Hilfe für Profis und Anfänger zugleich. Das perfekt Medium gegrillte Steak geht nämlich wirklich kaum leichter – wie wir auch selbst in unserem Test schon feststellen konnten. Bei Amazon ist der OptiGrill aktuell für 130,99 Euro im Angebot.

OptiGrill bei Amazon

→ Tefal OptiGrill Deluxe für 130,99 Euro

Sicherlich nicht nur wir, sondern auch 9/10 Zahnärzte würden dir hingegen unser letztes Schnäppchen empfehlen. Bei Amazon sicherst du dir jetzt nämlich verschiedene elektrische Zahnbürsten von Oral-B im Angebot. Am preiswertesten ist dabei die Oral-B Pro Series 3 Plus Edition für lediglich 59,99 Euro. Mit Ausnahme eines minimal günstigeren eBay-Angebots liefert dir Amazon hiermit erneut einen Top-Deal.

Oral-B Pro Series 3 Plus Edition bei Amazon

→ Oral-B Pro Series 3 Plus Edition für 59,99 Euro

Alle Blitz-Angebote auf einen Blick