Filmt schon, bevor etwas passiert: Mit dieser 4K-Überwachungskamera entgeht dir nichts

Ob als Diebstahlschutz, zur Beobachtung deiner Haustiere oder einfach, um das Gewissen zu beruhigen: Eine Überwachungskamera lässt sich vielseitig einsetzen. Wenn du schon länger überlegst, dir eine Kamera für den Außenbereich zuzulegen, haben wir jetzt ein passendes Angebot von Reolink für dich gefunden. Mit einem Rabatt von 36 Prozent bekommst du die Reolink Atlas PT Ultra. Was dieses Modell besonders macht? Das erfährst du hier.

4K-Überwachungskamera für den Außenbereich

Die Reolink Atlas PT Ultra eignet sich perfekt, wenn du eine langfristige Kamera-Lösung für dein Grundstück suchst. Sie verfügt über einen Akku mit einer Kapazität von 20.000 Milliamperestunden. In Kombination mit einem Solarpanel (im Lieferumfang enthalten) hat ihre Akkulaufzeit beinahe kein Limit. Bei der Art der Aufzeichnung stehen dir verschiedene Modi zur Auswahl. Du kannst die Kamera entweder durchgehend filmen lassen, oder sie filmt nur anlassbezogen, wenn sie eine Bewegung wahrnimmt. Besonders spannend: In dieser Einstellung nimmt sie sogar die 10 Sekunden vor dem Ereignis auf, sodass dir keine wichtigen Details entgehen. Diese Funktion soll laut Hersteller in dieser Form fast einzigartig sein.

Sowohl tagsüber als auch nachts liefert die Reolink-Kamera Aufnahmen in 4K-Qualität und in Farbe. Dank 355 Grad Schwenk- und 90 Grad Neigungsabdeckung hast du mit nur einer einzigen Kamera einen ziemlich großen Bereich im Blick. Eine KI-Erkennung verfolgt Personen, Tiere oder Autos in Bewegung automatisch. Auf Wunsch benachrichtigt dich die Kamera auch über die passende App direkt, wenn sie eine Bewegung erkennt. So bist du bestens informiert und kannst über die Gegensprechfunktion ebenso mit den gebetenen – oder ungebetenen – Gästen sprechen. Die Kamera besitzt obendrein eine IP65-Zertifizierung und hält so Wind und Wetter problemlos stand.

So viel kostet dich das Set

An dem Set bestehend aus Kamera und Solarpanel hängt bei Amazon normalerweise ein Preisschild von 229,99 Euro. Aktuell ist sie beim Hersteller selbst ganze 36 Prozent günstiger, sodass für dich nur noch 159,99 Euro auf der Rechnung stehen. Wenn du für mehr Sicherheit in deinem Zuhause sorgen möchtest, ist die Überwachungskamera von Reolink eine wirklich gute Wahl. Über die Laufzeit des Angebots haben wir keine Informationen, du solltest dich also besser beeilen, bevor der Preis wieder steigt.

Du suchst eher nach einem anderen Modell? Kein Problem! Reolink hat natürlich noch zahlreiche weitere Überwachungskameras im Sortiment:

