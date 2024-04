Nur für kurze Zeit: Action-Game Vollversion geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche zahlreiche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „Ghostrunner“ komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 18. April um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Ghostrunner“

Im Epic Games Store geht es in dieser Woche mit einem qualitativ hochwertigen Spiel weiter. Es handelt sich dabei um das Hardcore-Spiel „Ghostrunner„, das Science-Fiction mit postapokalyptischen Elementen verbindet. Du spielst in der Ego-Perspektive und erlebst rasante Action. Kletter den Dharma-Turm hinauf, der nach der riesigen Katastrophe der letzte Zufluchtsort der Menschheit ist. Kämpfe dich von unten nach oben und nimm Rache an der Schlüsselmeisterin, die für das Verderben verantwortlich ist.

Ghostrunner steckt voller Action.

Nächste Woche im Epic Games Store

„The Big Con“

In „The Big Con“ begibst du dich als eine Teenie-Taschendiebin auf einen abenteuerlichen Roadtrip durch die USA der 90er Jahre. Du schlüpfst in die Rolle von Ali, einer sarkastischen Highschool-Schülerin, die die Videothek ihrer Eltern retten möchte. Also lässt sie das Bandcamp sausen, um genau dies auf ihrem Roadtrip quer durch das Land zu schaffen. Deine Mutter darf von der Aktion allerdings nichts erfahren. Du selbst musst entscheiden, wen du betrügst und wer eventuell sogar deine Hilfe braucht.

„Town of Salem 2“

„Town of Salem 2“ ist ein Online-Strategie-Spiel. Du tauchst in eine Welt voller Mysterien und Geheimnisse ein und musst immer mit dem Tod rechnen. Das Spiel bietet dir 50 einzigartige Rollen, die es für dich zu meistern gibt. Gemeinsam mit bis zu 15 Spielern kannst du online um deinen Verstand kämpfen. Dabei ist jedes Spiel völlig anders und keines ist, wie das letzte. Saisonale Veranstaltungen und Events sorgen dafür, dass die Community des Spiels stets etwas Neues zu bieten hat.