Epic Games kopiert Steam, aber nicht die guten Funktionen

Der Epic Games Store ist Epic Games Antwort auf den Marktführer Steam. Das Ziel ist es, mit dem eigenen Store eine attraktive Alternative zu bieten. Insbesondere für Entwickler und Publisher ist der Store aufgrund seiner Angebotsbedingungen interessant. Jetzt hat Epic Games angekündigt, schon bald weitere Features hinzuzufügen, von denen vor allem Entwickler profitieren.

Neue Shop-Features im Epic Games Store

Auf der GDC 2024 hat Epic Games die Änderungen erstmals angekündigt. Es handelt sich dabei vor allem um Verbesserungen der Store-Navigation. So gibt es bald beispielsweise eine verbesserte Startseite, die ein Landingpage-Karussell bietet. Hier können Spieler, neue Spiele, Sales und besondere Angebote einfacher finden als je zuvor. Doch das ist nicht die einzige Verbesserung. Der Epic Games Store fügt außerdem Kategorien und Sammlungen hinzu. So wird es für Spieler bald einfacher, Spiele nach ihrem Geschmack zu finden, indem sie nach Kategorien sortieren, oder Sammlungen erkunden. Diese Änderungen sind vermutlich für Entwickler interessanter als für Spieler. Doch es gibt auch eine große Änderung, von der vor allem Spieler profitieren.

Ein neuer Download-Manager ermöglicht es dir schon bald, deine Downloads besser zu organisieren. So kannst du einzelne Downloads priorisieren, spezifische Download-Ordner auswählen und den verfügbaren Speicherplatz besser im Blick behalten. Wann genau die neuen Features dem Store hinzugefügt werden, ist noch nicht bekannt.

Einen Großteil der neuen Features kennen Spieler so, oder so ähnlich bereits von Steam. Epic Games scheint sich von seinem Konkurrenten abzuschauen, was funktioniert. Einige Features, die sich Spieler schon seit Langem wünschen, fehlen jedoch weiterhin. So etwa eine ganze Reihe Social-Features, die maßgeblich für den Erfolg von Steam verantwortlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet Epic Games keine Möglichkeit, außerhalb von Spielen mit anderen Usern zu kommunizieren. Ob die Integration solcher Social-Features in Zukunft geplant ist, ist nicht bekannt.