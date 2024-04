80 Euro: Epic Games verschenkt wirklich erstklassige Spiele

Der Epic Games Store schenkt dir wie immer jede Woche zahlreiche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir die Spiele „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ und „Thief“ komplett kostenlos sichern. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, dann gehören sie auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 11. April um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“

„The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ ist ein vollwertiges AAA-Rollenspiel, das dich in eine Welt fern der unseren entführt. Diese Version enthält neben dem Hauptspiel auch alle DLCs, was sie besonders attraktiv macht. Auch Spieler, die The Outer Worlds schon besitzen, aber noch nicht alle DLCs haben, können sie sich hier also kostenlos sichern. Das Angebot hat am 4. April begonnen und läuft eine Woche lang. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 60 Euro.

The Outer Worlds ist ein episches Weltraum-RPG.

„Thief“

„Thief“ ist ein brutales 18+ Spiel, das dir der Epic Games Store in dieser Woche schenkt. Normalerweise kostet es 20 Euro. Es handelt sich bei diesem Game um ein Stealth-Ego-Actionspiel. Du schlüpfst in die Rolle von Garrett, einem Meisterdieb, der sich durch eine verräterische Stadt schleichen muss. Der Baron verbreitet Angst und Unterdrückung in deiner Heimat und plötzlich ist es ein Dieb, der die Stadt befreien könnte. Die Revolution ist unabwendbar. Du entscheidest, in welche Richtung sich der Kampf um die Freiheit entwickelt.

Nächste Woche im Epic Games Store: „Ghostrunner“

Im Epic Games Store geht es nächste Woche mit einem qualitativ hochwertigen Spiel weiter. Es handelt sich dabei um das Hardcore-Spiel „Ghostrunner„, das Science-Fiction mit postapokalyptischen Elementen verbindet. Du spielst in der Ego-Perspektive und erlebst rasante Action. Kletter den Dharma-Turm hinauf, der nach der riesigen Katastrophe der letzte Zufluchtsort der Menschheit ist. Kämpfe dich von unten nach oben und nimm Rache an der Schlüsselmeisterin, die für das Verderben verantwortlich ist.