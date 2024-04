Pokémon Go: Wird sich bald alles ändern?

Pokémon Go steckt schon seit längerer Zeit in einer Krise. Insbesondere seit der Änderung der Fern-Raid-Regeln sind viele Spieler unzufrieden mit dem Spiel. Fehlende Neuheiten und Änderungen, die gegen die Interessen von Spielern gehen, sind nur ein paar Gründe für den Unmut der Community. Von den Problemen sind zudem vor allem Spieler betroffen, die schon seit Jahren spielen und die Community am Leben halten. Könnte das neu angekündigte Update dazu führen, dass sich die Stimmung verbessert? Was genau steckt dahinter?

#RediscoverGO

Niantic hält sich mit seinen Versprechen zum neuen Update nicht zurück. Ein Hashtag verspricht, dass Spieler Pokémon Go schon bald völlig neu entdecken können. Auch der Teaser selbst strahlt Optimismus aus, doch ein wichtiges Detail fehlt. Dabei handelt es sich um die Information dazu, was sich mit dem Update überhaupt ändert und wann Spieler mit den Änderungen rechnen können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nämlich noch nichts dazu bekannt, was sich wann ändert.

Selbstverständlich gibt es jedoch bereits Spekulationen innerhalb der Community. Dabei handelt es sich jedoch nur um Vermutungen, die noch nicht offiziell bestätigt oder dementiert wurden. Manche Spieler vermuten beispielsweise, dass es sich um das neue Biom-Update handeln könnte. Vor einigen Wochen sind Screenshots aufgetaucht, die neue Hintergründe beim Fangen von Pokémon zeigen. Andere Theorien beziehen sich auf AR-Features, da der Trailer zeigt, wie Pokémon aus dem Handy des Spiels in die echte Welt gelangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Am lautesten sind jedoch eindeutig die Wünsche der Spieler. In den Kommentaren zum Post auf X äußern viele ihren Unmut. Sie wünschen sich, dass Niantic endlich die Änderungen der Fern-Raids zurücknimmt, indem das tägliche Limit aufgehoben und der Preis gesenkt wird. Dass es dazu kommt, halten wir jedoch für unwahrscheinlich. Das Update wird vermutlich pünktlich zum Beginn des Go Fests veröffentlicht. In der Vergangenheit wurden das Event schon öfter von großen Updates begleitet.