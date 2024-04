Palworld: Jetzt sollte jeder wieder spielen

PC-Gamer können Palworld ab sofort offiziell auf die neueste Version updaten. Anders als vorherige Updates beinhaltet die aktuelle Version nicht nur Verbesserungen und Fehlerbehebungen, sondern erstmals auch völlig neuen Content. Mit dabei sind unter anderem ein neues Pal, eine neue Art von Kämpfen und zahlreiche neue Items, die es in sich haben.

Palworld: Bellanoir

Bellanoir ist nicht nur ein neues Pal, das dem Spiel hinzugefügt wurde, sondern auch der erste Raid Boss. Raids sind besonders anspruchsvolle Kämpfe, die eine gänzlich neue Spielerfahrung bieten. So lassen sich Raids beispielsweise nur mit einem speziellen Gegenstand starten. Außerdem kannst du das besiegte Pal, ähnlich wie bei den Turm-Kämpfen, nicht einfach so fangen. Dafür ist es nämlich zu stark. Stattdessen besteht die Möglichkeit, dass ein besiegter Raid Boss ein Ei dropped, das du ausbrüten kannst.

Raid Kämpfe sind besonders anspruchsvoll, weswegen du gleich mehrere Pals benötigst, um sie zu gewinnen. Aus diesem Grund musst du mit den Pals in deiner Basis zusammenarbeiten. Alleine ist der Kampf nahezu unmöglich. Besonders motivierte Spieler können zusätzlich noch einen extremen Modus ausprobieren, der den Raid Boss noch stärker macht. Findet das neue Feature Anklang, dann kannst du in Zukunft mit weiteren Raid Kämpfen rechnen. Aktuell steht dir jedoch nur Bellanoir als Raid Boss zur Verfügung.

Neue Items und Quality of Life Verbesserungen

Raids mögen zwar das Highlight des neuen Updates sein, doch sie sind längst nicht alles, was es zu bieten hat. Zahlreiche neue Items stehen dir ab sofort zur Verfügung. Darunter beispielsweise ein Heilungs-Gegenstand, der deine Gesundheit langsam wiederherstellt. Bislang gab es in Palworld keine Möglichkeit, deine Gesundheit aktiv wiederherzustellen. Eine Reihe weiterer neuer Items dient dazu, dich und deine Pals stärker zu machen. So kannst du ab sofort einzelne Stats verbessern und deine Pals gezielt trainieren.

Das Basis-Management wird in Zukunft auch einfacher sein. Jetzt kannst du nämlich aktiv entscheiden, welchen Tätigkeiten deine Pals nachkommen sollen. Ab sofort kannst du den ständigen Abbau von Steinen und Holz so effektiv unterbinden. Neu ist außerdem die Möglichkeit, Erz ähnlich wie Holz und Stein in deiner Basis abzubauen. Eisen ist eine extrem wichtige Ressource. Die Möglichkeit, Erz direkt abzubauen, wünschten sich deswegen viele Spieler.

Wie immer findest du eine Übersicht über alle Änderungen direkt bei Steam. Hier veröffentlichen die Entwickler die vollständigen Patchnotes. Xbox-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, denn das Update ist aktuell nur für PC-Spieler verfügbar.