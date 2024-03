Palworld: Das sind die beliebtesten Pals im Spiel

Palworld schafft es auch zwei Monate nach dem offiziellen Release des Spiels weiterhin, hunderttausende Spieler zu begeistern. Schon bald steht außerdem das erste richtige Content-Update an, das die Spielerzahlen nochmals in die Höhe treiben könnte. Doch eine wichtige Frage kann schon jetzt beantwortet werden. Es geht dabei um nichts Geringeres, als die liebsten Pals der Spieler. Bei 137 Pals ist die Auswahl groß, doch 10 von ihnen kommen bei Spielern besonders gut an.

Schwache Pals sind am beliebtesten

Das Paldeck umfasst aktuell satte 137 Pals verschiedenster Arten. Schon bald wird es zudem um einen zusätzlichen Eintrag erweitert, denn es steht bereits fest, dass Bellanoir dem Spiel hinzugefügt wird. Doch betrachtet man die Liste der aktuell beliebtesten Pals, dann hat Bellanoir kaum Chancen, die Liste zu verändern. Spieler scheinen nämlich eine Art von Pal besonders zu mögen. Dabei handelt es sich nicht etwa um die stärksten Monster des Spiels, sondern um einige der schwächsten. Doch was ihnen an schierer Stärke fehlt, das holen diese Pals mit ihrer Niedlichkeit wieder rein.

Top 10 Pals

Platz 10: Pengullet

Platz 9: Cattiva

Platz 8: Relaxaurus

Platz 7: Daedream

Platz 6: Lamball

Platz 5: Quivern

Platz 4: Anubis

Platz 3: Katress

Platz 2: Depresso

Platz 1: Chillet

Beim Betrachten der Liste fällt direkt auf, dass die beliebtesten Pals jene sind, die besonders niedlich aussehen, oder besonders ausgeprägte Persönlichkeiten haben. Depresso eroberte beispielsweise nicht etwa mit seiner hohen Motivation die Herzen der Community. Stattdessen ist es gerade die niedergeschlagene, desinteressierte Art des Pals, die es besonders beliebt macht. Auch Chillet ist vor allem einfach extrem niedlich, wodurch es sich den ersten Platz sicherte.

Anubis hingegen ist eines der nützlichsten Pals des Spiels. Es ist handwerklich begabt, lässt sich aufgrund seiner Größe bestens bei der Arbeit einsetzen und verdient deshalb einen Platz auf der Liste. Insgesamt zeigt das Ergebnis der Umfrage, wie wichtig gutes Design ist. Sind die Pals nämlich ansprechend gestaltet, dann spielt ihre Stärke eine eher untergeordnete Rolle.