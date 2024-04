Amazon verschenkt episches Rollenspiel im Wert von 40 Euro

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im April kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der Online-Gigant ein Videospiel, das ein geniales Comeback gefeiert hat, „Fallout 76“. Hier erfährst du, wie du dir das Game kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im April

Bei Amazon und Prime Gaming dreht sich in den letzten Monaten alles um Fallout. Die neue Serie soll bald an den Start gehen und der Store schenkt dir auch in diesem Monat ein weiteres Fallout-Spiel. Diesmal handelt es sich dabei um Fallout 76. Das Spiel wurde nach seiner Veröffentlichung massiv kritisiert. Doch über die Jahre hinweg schaffte es Bethesda, das Spiel nach und nach zu verbessern. Mittlerweile ist Fallout 76 ein gutes Spiel, das viele Stunden Spielspaß zu bieten hat. Über Prime Gaming kannst du dir das Spiel ab dem 11. April kostenlos sichern.

Ein weiteres Highlight in diesem Monat ist Chivalry 2. Das Spiel ist inspiriert von epischen mittelalterlichen Filmschlachten. Du kämpfst mit Schwertern gegen andere Spieler, hältst Stürme brennender Pfeile aus und führst Burgbelagerungen an. Chivalry 2 ist deine Möglichkeit, in filmische Schlachten einzutauchen und selbst zu kämpfen.

Kostenlose Spiele im April

4. April: „Chivalry 2“

4. April: „Faraway 2: Jungle Escape“ (Amazon Games App)

4. April: „Black Desert“ (Black Desert Online Launcher)

11. April: „Drawn: Trail of Shadows“ (Amazon Games App)

11. April: „Faraway 3: Arctic Escape“ (Amazon Games App)

11. April: „Fallout 76“ (PC via GOG Code, Xbox via Xbox Code)

11. April: „Demon’s Tilt“ (Epic Games Store)

18. April: „Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

18. April: „Dexter Stardust: Adventures in Outer Space“ (Amazon Games App)

25. April: „Living Legends: Fallen Sky“ (Amazon Games App)

25. April: „Vlad Circus: Descend Into Madness“ (Amazon Games App)

25. April: „Tiny Robots Recharged“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im April

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „Earthworm Jim 2“, „Smurfs Kart“, „Airhead“, „Sail Forth“ und „Metronomicon“. Doch das ist noch längst nicht alles. Du hast außerdem Zugang zu „Fortnite Battle Royale“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing, „Fortnite Festival“ und „Trackmania“.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im April wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.