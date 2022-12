Mario Kart: Dieses festliche Event verbreitet Weihnachtsstimmung

Wer keine Switch besitzt oder ein großer Mario Kart Fan ist, der kennt sicherlich Mario Kart Tour. Es handelt sich dabei um ein offizielles Spiel, das jeder auf seinem Handy spielen kann. Das Spiel ist dabei auch noch kostenlos und kann online gegeneinander gespielt werden. Weihnachten rückt nun immer näher und Spieler können sich auf einige festliche Boni freuen.

Die Weihnachts-Tour beginnt

Schon morgen beginnt in Mario Kart Tour die sogenannte Holiday Tour. Sie geht am 13. Dezember live und schon jetzt wissen wir, worauf du dich freuen kannst. In einem neuen Trailer offenbart das Spiel, wie es weihnachtliche Stimmung auf die Rennstrecken von Mario Kart Tour bringen will. Zur Holiday Tour gehören zahlreiche weihnachtliche Outfits und auch neue Karts, die kaum festlicher sein könnten. Unter anderem Mario, Daisy, Bowser und Yoshi können im Trailer mit neuen, weihnachtlichen Outfits gesehen werden. Die neuen Karts ähneln dabei, passend zur Saison, einem Schlitten.

Diese kosmetischen Änderungen sind jedoch noch längst nicht alles. Spieler können sich zudem auf eine brandneue Rennstrecke freuen und auch andere Strecken sollen einen verschneiten Look bekommen. Beim neuen Kurs handelt es sich um den BGA Snow Land Kurs, den Spieler am 13. Dezember ausprobieren können. Außerdem gibt es neue Mii Outfits, die deine Miis schon bald im Spiel tragen können. Dazu gehören auch weihnachtliche Anzüge mit Rentieren und dem Weihnachtsmann.

Weitere Ankündigungen für Mario Kart

Der Entwickler des Spiels kündigte außerdem die nächste Welle an neuem Content an, die am 27. Dezember rauskommen soll. Was genau jedoch dahinter steckt, ist noch nicht bekannt. Fans von Mario Kart, die gerne an der Switch spielen, haben erst vor Kurzem die dritte Welle des Booster Course Passes bekommen. Aktuell gibt es also sehr viel Content für Mario Kart Fans, über den Spieler sich sicherlich freuen. Besonders neue Rennstrecken sind immens beliebt und werden stets heiß erwartet.