Netflix-Abo für nur 7 Euro?! Kombi-Paket von O2 macht's möglich

In deinem Fernsehprogramm fehlt dir die Abwechslung? Für frischen Wind sorgt das O 2 TV XL Angebot – inklusive Netflix ohne Werbung. Es warten über 130 TV-Sender in Ultra HD-Qualität und unzählige Filme, Serien und Dokus auf dich. Mit diesem Bundle holst du dir eine Streaming-Kombi ins Wohnzimmer, die garantiert nicht so schnell langweilig wird. Was du für dein Geld bekommst, erfährst du hier.

O 2 TV inklusive Netflix: Für nur 19,99 Euro – Lohnt sich das?

Das Angebot besteht aus zwei Komponenten: O 2 TV XL und Netflix Standard ohne Werbung. In Kombination kostet dich dieses Abo 19,99 Euro im Monat. Der Vertrag muss 12 Monate lang laufen, danach kannst du jederzeit kündigen.

Aber lohnt sich dieser Doppelpack an Streaminganbietern überhaupt? Für O 2 TV XL müsstest du normalerweise 12,99 Euro zahlen. Und das Netflix-Standard-Abo käme mit 13,99 Euro noch dazu. In Summe würden bei einer Einzelbuchung 26,98 Euro auf der Rechnung stehen. Bei O 2 zahlst du also tatsächlich nur 7 Euro Aufpreis für Netflix. Übrigens: Das Abo lässt sich nicht nur in neue, sondern auch in bereits bestehende Netflix-Konten integrieren.

Die Abos im Detail

Für 19,99 Euro im Monat erhältst du dank O 2 TV Zugriff auf über 130 TV-Sender in HD-Qualität. Darunter nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern auch private Sender wie RTL und VOX. Aber damit nicht genug. Programme wie Home of Horror, CNN Europe oder Red Bull TV sind ebenfalls nur einige Klicks entfernt. Du kannst auf bis zu vier Geräten mit fünf Profilen gleichzeitig streamen, perfekt für die ganze Familie oder eine WG. Auf einem 100-Stunden-Aufnahmespeicher finden all deine Lieblingssendungen Platz.

Mit dem Netflix-Abo kannst du auf bis zu zwei Geräten zeitgleich in HD-Qualität schauen. Dank der Downloadfunktion bleibst du flexibel. Wenn dir das nicht genügt, gibt es die Möglichkeit, drei Monate kostenlos JOYN PLUS+ dazuzubuchen. Nach den drei Monaten kostet diese Option 6,99 Euro und läuft automatisch weiter – denk also an eine rechtzeitige Kündigung. Für nur 19,99 Euro im Monat schließt du hier ein ziemlich gutes Streaming-Abo ab, das sich echt lohnen kann. Sowohl O 2 TV als auch Netflix kannst du auf deinem Handy oder Tablet nutzen. Damit bist du auch unterwegs und im Urlaub immer mit der besten Unterhaltung versorgt.