Netflix: Diese beliebte Serie kommt erst Monate später nach Deutschland

Im Februar gab es für Fans der „Peaky Blinders“ noch gute Nachrichten: Zwei Jahre nach der fünften Staffel kündigte BBC den Start für die finale Staffel der Serie an, die die Geschichte der Gang in Birmingham erzählt. Ende Februar startete die sechste Staffel in Großbritannien exklusiv bei BBC, wann sie nach Deutschland kommt, blieb jedoch unklar. Bis jetzt.

Peaky Blinders: Starttermin für sechste Staffel steht fest

Bei den früheren Staffeln von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ verfuhr man so, dass nach dem offiziellen Start in Großbritannien die neue Staffel knapp einen Monat später nach Deutschland kam. Aufgrund dessen ging man bislang davon aus, dass die neuen Folgen etwa Ende März oder spätestens im April bei Netflix landen. In den Neustarts bei Netflix für März suchte man nach den „Peaky Blinders“ aber vergeblich.

Doch wie das US-Magazin Deadline berichtet, müssen Fans sich in Deutschland sowie anderen Ländern wohl noch deutlich länger gedulden, als erwartet. Demnach startet die sechste Staffel erst am 10. Juni beim Streaming-Dienst. Warum der Launch außerhalb Großbritanniens sich so lange hinauszögert, ist unklar.

Shelby Company Ltd.: Darum geht es in den neuen Episoden

Staffel 6 versetzt die Peaky Blinders nun mitten in den Zweiten Weltkrieg, was der logischen Zeitabfolge der Serie entspricht. Schon in der fünften Staffel muss sich Tommy (Cillian Murphy) – der Kopf der Peaky Blinders und des Unternehmens – mit dem aufkommenden Faschismus in England auseinandersetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der rechte Politiker Oswald Mosley (Sam Claflin), den Tommy zu stürzen versucht. Auch in Staffel 6 bleibt Mosley weiterhin eine wichtige Schlüsselfigur. Neben den Peaky-Mitgliedern Tommy, Arthur (Paul Anderson) und Co. sind auch Gina Gray (Any Taylor-Joy) sowie der jüdische Gangster Alfie Solomon (Tom Hardy) erneut zu sehen.

Film trotz Serienende

Bevor es nähere Details zur finalen Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ gab, kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die beliebte Serie mit einem Film anstelle einer finalen Staffel endet. Letztlich kommt nun beides. Denn wie der Peaky Blinder Produzent Steven Knight verriet, soll ein Film gedreht werden. Der Drehstart erfolge wahrscheinlich 2023. Genauere Details zur Handlung sind noch nicht klar, allerdings soll der Film direkt an die Serie anknüpfen.