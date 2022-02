Netflix im März 2022: Spektakuläre Serien und Filme angekündigt

Es dauert nicht mehr lange, dann können wir schon den zweiten Monatswechsel des laufenden Jahres feiern. Und der März verspricht auch bei Netflix wieder ziemlich unterhaltend zu werden. Denn der US-Streamingdienst hat für März 2022 die Verfügbarkeit von zahlreichen neuen Produktionen angekündigt. Unter anderem die zweite Staffel von „Bridgerton“ und die fünfte Staffel von „The Last Kingdom“. Außerdem ist ab dem 3. März 2022 die zweite Staffel der Animationsserie „He-Man and the Masters of the Universe“ zu sehen. Da werden primär bei so mancher männlichen Kundschaft Kindheitserinnerungen wach. Und natürlich tut sich auch hinsichtlich neuer Filme so einiges. Aber der Reihe nach.

Neue Serien bei Netflix im März 2022

Einer der Höhepunkte im Netflix-Programm des kommenden Monats: Staffel 2 von „Bridgerton“. Ab dem 25. März 2022 wird die Geschichte von Daphne Bridgerton, der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche macht, weitererzählt. Schon deutlich früher, ab dem 9. März 2022, geht es mit einer anderen Hit-Serie aus dem Netflix-Fundus weiter: „The Last Kingdom“. In der bereits fünften Staffel herrscht in England seit Jahren ein fragiler Frieden. Doch Uhtred befürchtet, dass das Ende des Friedens naht. Seine Vermutung soll sich leider schon bald bewahrheiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ganz neu auf Abruf verfügbar: „Ein Teil von ihr“. In einem verschlafenen Nest in Georgia setzt ein plötzlicher Gewaltausbruch für die 30-jährige Andy Oliver und ihre Mutter Laura eine unerwartete Kette von Ereignissen in Gang. In ihrer verzweifelten Suche nach der Wahrheit reist Andy quer durch Amerika und gerät in immer größere Gefahr, je tiefer sie in die dunklen Geheimnisse ihrer Familie vordringt. Los geht es ab dem 5. März 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und für alle Fans der Formel 1 interessant: Ab dem 19. März 2022 startet die bereits vierte Staffel von „Formula 1: Drive to survive“. Die Doku-Serie blickt hinter die Kulissen der Königsklasse des Motorsports und gestattet so Einblicke in das Fahrerlager, die aus den normalen TV-Übertragungen nicht bekannt sind.

Serie Staffel verfügbar ab Merlí. Sapere Aude 1 25. Februar 2022 Vikings: Valhalla 1 25. Februar 2022 Wieder 15 1 25. Februar 2022 The Guardians of Justice 1 1. März 2022 Ritmo salvaje 1 2. März 2022 L'Agence : L'immobilier de luxe en famille 2 3. März 2022 Mitternacht im Pera Palace 1 3. März 2022 Ein Teil von ihr 1 4. März 2022 Making Fun 1 4. März 2022 Last One Standing 1 8. März 2022 Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen 2 8. März 2022 Byron Baes 1 9. März 2022 Queer Eye Germany 1 9. März 2022 The Last Kingdom 5 9. März 2022 Formula 1: Drive to Survive 4 11. März 2022 Life After Death with Tyler Henry 1 11. März 2022 Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage 1 18. März 2022 Eternally Confused and Eager for Love 1 18. März 2022 Human Resources 1 18. März 2022 Drôle – Einfach komisch 1 18. März 2022 Top Boy 2 18. März 2022 Light the Night 3 18. März 2022 Cracow Monsters 1 18. März 2022 Young, Famous & African 1 18. März 2022 Ist das Kuchen? 1 18. März 2022 Twenty Five Twenty One 1 19. März 2022 Forecasting Love and Weather 1 20. März 2022 Thirty-Nine 1 24. März 2022 Bridgerton 2 25. März 2022 Business Proposal 1 28. März 2022 Barbaren 2 2022 Stranger Things 4 2022

Solltest du Fan von Reality-Serien sein, möchten wir dich noch auf den Start von „Queer Eye Germany“ hinweisen. Netflix verspricht: Es handelt sich um mehr als nur eine Makeover-Serie. Fünf Expertinnen und Experten verzaubern vielmehr in puncto Lebenseinstellung, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohnen und verändern Leben.

Neue Filme bei Netflix im März 2022

Zu den interessantesten Film-Neustarts gehört im März sicherlich „The Adam Project“. Ein zeitreisender Kampfpilot namens Adam Reed tut sich nach seiner Bruchlandung im Jahr 2022 mit seinem jüngeren Ich und seinem verstorbenen Vater zusammen, um mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen und die Zukunft zu retten. Zu sehen ist das Action-Abenteuer ab dem 11. März 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auf wahren Begebenheiten basiert hingegen „Against the Ice“. Das ab dem 2. März 2022 verfügbare Drama erzählt die Geschichte einer dänischen Polarexpedition im Jahr 1909. Auf der Suche nach einer Landkarte kämpfen zwei Männer in der grönländischen Wildnis ums Überleben. Den beiden Männern gelingt es, den Beweis zu erbringen, dass Grönland eine einzige Insel ist. Aber die Rückkehr zu ihrem Schiff dauert länger und gestaltet sich wesentlich schwieriger als erwartet.

Wiederum ab dem 18. März 2022 verfügbar: der Thriller „Windfall“. Ein Mann bricht in das leere Ferienanwesen eines IT-Milliardärs ein. Doch als der arrogante Unternehmer und seine Frau unerwartet aufkreuzen, eskaliert die Lage.

Titel verfügbar ab Tyler Perry's A Madea Homecoming 25. Februar 2022 Sans répit – Ruhelos 25. Februar 2022 Mein wundervolles Leben 28. Februar 2022 Against The Ice 2. März 2022 Pirates – Der Schatz des Königs 2. März 2022 The Weekend Away 3. März 2022 Der unsichtbare Faden 4. März 2022 Meskina – Ein hoffnungsloser Fall 4. März 2022 Kalina – Die Sehnsucht in mir 8. März 2022 Schatten in meinen Augen 9. März 2022 Érase una vez… pero ya no 11. März 2022 The Adam Project 11. März 2022 Die Augen von Marilyn 15. März 2022 Rettungshund Ruby 17. März 2022 Hasta que nos volvamos a encontrar 18. März 2022 Operation Schwarze Krabbe 18. März 2022 Windfall 18. März 2022 In guten Händen 21. März 2022 Love Like the Falling Petals 24. März 2022 Granizo 30. März 2022

Alles, was du sonst noch zu Netflix wissen musst, haben wir in einem gesonderten Ratgeber für dich zusammengefasst. Dort erfährst du unter anderem alles zu den von Netflix angebotenen Abo-Paketen und natürlich auch zu den anfallenden Kosten.