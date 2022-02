Peaky Blinders 6: Jetzt steht das Startdatum fest - und du musst dich nicht mehr lang gedulden

„By order of the Peaky Blinders.“ Das ist alles, was Fans hören müssen, um sich in das dreckige Birmingham Anfang des 20. Jahrhunderts versetzen zu können. Nach einer langen Wartezeit steht nun fest, wann die sechste Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ erscheint. Das Gute: Du musst dich nicht mehr lange gedulden. Die Schlechte: Es ist wahrscheinlich der letzte Besuch von Tommy, Arthur und Co.

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Startdatum

Lange mussten sich Fans der Peaky Blinders auf die 6. Staffel der Gangsterserie gedulden. Ganze drei Jahre dauerten die Dreharbeiten an, was nicht nur der Coronapandemie geschuldet ist. Auch der Tod von Helen McCrory im April 2021, die die zentrale Figur von Polly verkörperte, ließ die Aufnahmen ins Stocken geraten.

Ein erster Teaser zur 6. Staffel gab nicht nur einen Ausblick auf den Inhalt, sondern gab auch die Hoffnung auf einen baldigen Start. Und das geht nun in Erfüllung: Noch diesen Monat startet die neue Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ im TV. Los geht es am 27. Februar für britische Fans bei BBC. In der Vergangenheit fanden die Peaky Blinders etwa einen Monat nach dem Fernsehstart ihren Weg zu Netflix. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, möglich ist demnach aber, dass die finalen Episoden dann Ende März in Deutschland zu sehen sind. Im Free-TV war es bislang arte, der sich die Rechte an der Serie sicherte. Wahrscheinlich ist, dass es auch dieses Mal der Fall sein wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Last Order by Peaky Blinders: Darum geht es in der 6. Staffel

Von einer kleinen, kriminellen Bande aus dem Birminghamer Arbeiterslum zu einem seriösen Geschäftsunternehmen: Die ersten fünf Staffeln zeigen die Peaky Blinders, wie sie sich mit mehr oder minder legalen Maßnahmen hocharbeiten, die Polizei übers Kreuz legen, sich mit anderen Gangs verbrüdern und verfeinden. Staffel 6 versetzt die Peaky Blinders nun mitten in den Zweiten Weltkrieg, was der logischen Zeitabfolge der Serie entspricht.

Schon in der fünften Staffel muss sich Tommy (Cillian Murphy) – der Kopf der Peaky Blinders und des Unternehmens) – mit dem aufkommenden Faschismus in England auseinandersetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der rechte Politiker Oswald Mosley (Sam Claflin), den Tommy zu stürzen versucht. Auch in Staffel 6 soll Mosley weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen. Neben den Peaky-Mitgliedern Tommy, Arthur (Paul Anderson) und Co. sind auch Gina Gray (Any Taylor-Joy) sowie der jüdische Gangster Alfie Solomon (Tom Hardy) erneut zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weitere Details sind nicht bekannt. Der Teaser-Trailer verspricht hingegen ein furioses Finale sowie Antworten auf die offenen gebliebenen Fragen zu geben. Staffel 1-5 sind bei Netflix verfügbar.