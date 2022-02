Peaky Blinders: Film trotz finaler 6. Staffel - Regisseur verrät den Plan

2019 erschien die fünfte Staffel von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ auf BBC One sowie auf Netflix. Seitdem: Stille. Die Pandemie machte den Dreharbeiten zu schaffen, ebenso der Tod von Helen McCrory alias Polly Gray. Immer wieder gab es Spekulationen darüber, ob die Macher das Ende der Geschichte rund um Tommy Shelby (Cillian Murphy) in einer Serie oder doch in einem Film verpacken. Nun steht fest, dass die 6. Staffel von „Peaky Blinders“ noch im Februar startet. Einen Film soll es dennoch geben.

Peaky Blinders: Kein Abschied für immer nach Staffel 6

Auch, wenn die Peaky Blinders in dieser Form das letzte Mal in der bald startenden 6. Staffel zu sehen sein werden, soll es für Fans kein Abschied für immer sein. Der vermutete Film über die Gang aus Birmingham soll es dennoch geben. Das verriet der Regisseur Steven Knight gegenüber dem Magazin Digital Spy.

Wie Knight verlautbarte, soll der Film zwar einerseits für sich allein stehen, andererseits aber auch an die Welt aus der Serie anknüpfen. Die Welt und Zeit soll also weiterhin in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt werden, was in diesem Fall bis zum Zweiten Weltkrieg ist. Wie es dann weitergeht? Man schaue, wohin die Serie den Film bringt, so der Drehbuchautor.

Diese Figuren kommen zurück – neue Schauspieler im Cast

Weiterhin kündigte Knight an, dass man bereits mit „großartigen Schauspielern“ für die mögliche Besetzung des Spielfilms zu „Peaky Blinders“ im Gespräch sei. In trockenen Tüchern ist bisher aber noch nichts. Namen fielen hier aber nicht, denn man wolle das Publikum überraschen. Allerdings verriet der Serienmacher, dass Tommy und Arthur Shelby (Paul Anderson) im Film gemeinsam zu sehen sein werden. Mehr Details sind zum Film über die Gang nicht bekannt. Ebenso wenig, wann er erscheinen könnte.

Zunächst steht nun die Premiere der 6. Staffel der „Peaky Blinders“ ins Haus. Schon am 27. Februar starteten die neuen Episoden bei BBC One. In der Vergangenheit erfolgte dann etwa einen Monat später der Staffelstart bei Netflix.

In der finalen Staffel haben es Tommy, Arthur und Co. sowie die Shelby Company Ltd. mit Faschismus und dem aufsteigenden rechten Politiker Oswald Mosley (Sam Claflin) zu tun. Die Zeiten für die Shelbys werden düster. Daneben kommt auch der jüdische Gangster Alfie Solomon (Tom Hardy) zurück.