Netflix offenbart packende Neuheiten

Der beliebte Streamingdienst Netflix möchte nämlich auch im kommenden Monat wieder für reichlich Aufsehen sorgen. Die zahlenden Kunden sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Freizeit viele neue Serien und Filme nutzen zu können. Während bei den Serien unter anderem die schwarzhumorige Komödie „Beef“ in den Mittelpunkt rückt, ist es bei den Filmen eine mysteriöse Kreatur, die in „Chupa“ für Aufsehen sorgt.

Netflix zeigt Staffel 1 von „Beef“

Stell dir vor, zwei Fremde treffen mitten im Stadtverkehr aufeinander. Einerseits ein gescheiterter Bauunternehmer, andererseits eine unzufriedene Entrepreneurin. Beide geraten in einen heftigen Streit und würden sich am liebsten gegenseitig zum Mond schießen. Und dann entwickelt sich in der Folge auch noch ein Kleinkrieg, der völlig aus dem Ruder läuft. Eine absurde Rache-Odyssee sozusagen, in der sich die beiden Streithähne gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Zehn Episoden „Beef“ stehen ab dem 6. April 2023 bei Netflix auf Abruf zur Verfügung.

„Transatlantic“ Staffel 1: Im Schatten des Krieges

Ungleich anspruchsvoller: der Inhalt der ersten Staffel von „Transatlantic“. Diese Serie spielt im französischen Marseille des Jahres 1940. Zwei US-Bürger und ihre Verbündeten haben im Schatten des Zweiten Weltkriegs ein großes Ziel: Sie wollen über eine Rettungsaktion nicht nur Künstlern ermöglichen, aus Europa zu fliehen, sondern auch zahlreichen anderen Menschen. Die Drama-Serie startet bei Netflix ab dem 7. April 2023.

Staffel 1 von „Obsession“: Erotische Thriller-Serie

Wiederum ab dem 13. April 2023 geht es bei Netflix auf eine etwas andere Art und Weise zur Sache. Dann startet nämlich die erste Staffel von „Obesession“, in der die Affäre eines angesehenen Londoner Chirurgen mit der Verlobten seines Sohnes für Aufsehen sorgt. Es entwickelt sich eine erotische Besessenheit, die das Leben aller Beteiligten für immer zu verändern droht.

Fortsetzung von „Sweet Tooth“ – Staffel 2 ab Ende April

Zu einer der beliebtesten Serien bei „Netflix“ entwickelte sich in der Vergangenheit die erste Staffel von „Sweet Tooth“. Jetzt folgt endlich die Fortsetzung mit Staffel 2. In Gefangenschaft der sogenannten Last Men versucht der besondere Mensch-Hirsch-Junge Gus, seinen neu gefundenen Hybrid-Freunden zur Flucht zu verhelfen; bevor alles zu spät ist. Die neuen Episoden der erfolgreichen Drama-Serie stehen bei Netflix ab dem 27. April 2023 auf Abruf zur Verfügung.

Lust auf weitere neue Serien? Kein Problem! Netflix hat noch zahlreiche weitere Neustarts in der Hinterhand und die nachfolgende Tabelle zeigt dir, welche es im Detail sind.

Serie Staffel verfügbar ab El Reino – Dein Reich komme 2 22. März 2023 Unsichtbare Stadt 2 22. März 2023 The Night Agent 1 23. März 2023 Liebe macht blind 4 24. März 2023 Unseen 1 29. März 2023 Wellmania 1 29. März 2023 Kimi ni todoke 1 30. März 2023 Riverdale 7 30. März 2023 Unstable 1 30. März 2023 Copycat Killer 1 31. März 2023 War Sailor 1 2. April 2023 La firma 1 4. April 2023 Beef 1 6. April 2023 Bendo 1 7. April 2023 Transatlantic 1 7. April 2023 Divorce Attorney Shin 1 8. April 2023 Als Schwiegermutter einzog 2 12. April 2023 Florida Man 1 13. April 2023 Obsession 1 13. April 2023 Queenmaker 1 14. April 2023 Diplomatische Beziehungen 1 20. April 2023 Toothpari: When Love Bites 1 20. April 2023 Indian Matchmaking 3 21. April 2023 Sweet Tooth 2 27. April 2023 Rough Diamonds 1 21. April 2023 Workin’ Moms 7 26. April 2023 El amor después del amor 1 26. April 2023 Immer für dich da 2b 27. April 2023 Die Krankenschwester 1 27. April 2023 King of Collectibles: The Goldin Touch 1 28. April 2023 Willkommen auf Eden 2 April 2023 Klub Kecanduan Mantan 1 April 2023 Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 4. Mai 2023

Neue Filme bei Netflix im April 2023

Wenn du statt einer Serie viel lieber einen Film genießen möchtest, hat Netflix ebenfalls spannende Neustarts im Angebot. So startet ab dem 7. April 2023 der eingangs erwähnte Fantasy-Streifen „Chupa“. Während eines Besuchs bei seiner Familie in Mexiko freundet sich ein einsamer Junge mit einer mystischen Kreatur an und begibt sich daraufhin auf die Abenteuerreise seines Lebens.

Erheblich mehr Action wirst du ab dem 14. April 2023 im Drama „Seven Kings Must Die“ erleben. Nach König Edwards Tod streift Uhtred von Bebbanburg mit seinen Kameraden durch ein zerstückeltes Königreich in der Hoffnung, England endlich zu vereinen. Klingt erst einmal unspektakulär? Vielleicht! Wenn wir dir aber verraten, dass es sich bei diesem Film um das Sequel der beliebten Serie „The Last Kingdom“ handelt, bist du vielleicht schon mehr Feuer und Flamme.

Oder soll es doch eher ein bisschen Kuschelromantik sein? „A Tourist’s Guide To Love“ bietet dir ab dem 21. April 2023 genau das. Eine Tourismusmanagerin verschlägt es beruflich nach Vietnam, wo ihr ein unkonventioneller Fremdenführer die Augen für die Schönheit und das Abenteuer des Lebens öffnet.

Titel Verfügbar ab Johnny 23. März 2023 Chor Nikal Ke Bhaga 24. März 2023 Kill Boksoon 31. März 2023 Murder Mystery 2 31. März 2023 Weathering 1. April 2023 Ah Belinda 7. April 2023 Chupa 7. April 2023 Kings of Mulberry Street: Let Love Reign 7. April 2023 Hunger 8. April 2023 Operation: Nation 12. April 2023 Königinnen auf der Flucht 14. April 2023 Phänomena 14. April 2023 Seven Kings Must Die 14. April 2023 Power Rangers: Once & Always 19. April 2023 A Tourist’s Guide to Love 21. April 2023 Boğa Boğa 21. April 2023 One More Time 21. April 2023 Bitterer Wodka und süße Küsse 26. April 2023 The Awkward Weekend 27. April 2023 The Matchmaker 27. April 2023 AKA 28. April 2023

Du möchtest bei Netflix nur noch Filme sehen, die genau nach deinem Geschmack sind? Dann solltest du diesen Trick kennen. Und wenn du dich informieren möchtest, welche Film- und Serien-Neuheiten im März bei Netflix an den Start gegangen sind: hier entlang.