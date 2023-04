Kultserie der 80er- und 90er-Jahre kehrt zurück Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Trotz schwacher Quoten der Filmadaption soll eine Kultserie der 80er- und 90er-Jahre ein Comeback erhalten. Die einst als populärste Fernsehshow bezeichnete Sendung wurde in über 200 Ländern ausgestrahlt und in über 48 Sprachen übersetzt. An diesen Erfolg will Rechteinhaber „Fremantle“ anknüpfen.