The Witcher mit Henry Cavill – Gute Nachrichten für Fans des Epos

Ende 2022 erschütterte ein Beben die Witcher-Community. Schauspieler Henry Cavill, der in der Netflix-Adaption die Rolle des Protagonisten Geralt von Riva verkörperte, hängte seine Witcher-Karriere unerwartet an den Nagel. Dabei sahen selbst die meisten kritischeren Witcher-Enthusisasten dessen Umsetzung des vielschichtigen Hexers als Highlight der Serie an. Über 300.000 Menschen unterschrieben eine Petition auf change.org, die Cavills Rückkehr forderte – vergebens. Ab der vierten Staffel wird Liam Hemsworth die Rolle übernehmen. Doch diese erscheint erst 2024 auf Netflix. Zuvor schnallt sich Cavill zur Freude der Fans noch ein letztes Mal sein Hexer-Schwert um. Und das bereits in naher Zukunft.

The Witcher Staffel 3 startet auf Netflix

Wie der US-amerikanische Streaming-Dienst verkündete, wird die dritte Staffel der Witcher-Serie bereits am 29. Juni starten – mit vier Folgen. Anschließend müssen sich Fans noch ein wenig in Geduld üben, denn die restlichen vier Episoden werden erst vier Wochen später, ab dem 27. Juli, ausgestrahlt. Inhaltlich soll sich die Staffel laut Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich ein wenig von den beiden Vorgängern unterscheiden. Denn die Fassade des gefühllosen Hexers bröckelt angesichts seiner Bande mit Yennefer und Ciri, dessen neu gewonnener Familie. Geralt muss sich seinen Gefühlen stellen. Gefühlen, die die Grundlage seiner Reise für den Rest seines Lebens – und den Rest dieser Show seinen, so Hissrich. Die Drei seien eine Familie und wollen nichts sehnlicher, als endlich zusammen zu sein. „Wird dies passieren? Ja. Wird es andauern? Bleibt gespannt.“

Gründe für Cavills unerwarteten Abgang

Schauspieler Henry Cavill ist selbst ein großer Verehrer der Witcher-Bücher und -Spiele. Daher spekulieren zahlreiche Fans und Medien, sein Rücktritt könnte mit der Umsetzung respektive der Interpretation der Witcher-Serie zusammenhängen. Denn diese orientiert sich nur lose an dem Ursprungswerk. Bereits Ende 2021 verkündete Cavill in einem Interview mit The Hollywood Reporter, er würde Hissrichs Vision einer Witcher-Serie mit sieben Staffeln teilen, „solange wir großartige Geschichten erzählen können, die Sapkowskis (Autor der Bücher) Arbeit würdigen“. Nun übernimmt Hemsworth das Ruder. Für Fans bietet die kommende Staffel demnach die letzte Gelegenheit, Cavill in der Rolle des Geralt von Riva zu erleben.