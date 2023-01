Amazon-Kultserie startet asozial wie immer: Neuer Trailer zur kommenden Staffel

Die meisten Menschen kennen Helden als strahlende, gar göttliche oder gottgleiche Wesen oder Menschen. Fehlerlos und über moralische Zweifel erhaben sind sie die Lieblinge der Fans. Ob in Marvels Avangers oder DCs Justice League, die Helden haben meistens eher flache Charakterzüge. Sie sind eben durch und durch gut, selbstlos und moralisch. Ausnahmen wie die Helden der Watchman sind eine Seltenheit in der Film- und Serienwelt. Doch Amazon schert sich um diesen Umstand nicht und schickt die verkommendsten Helden der Welt in eine neue Staffel von The Boys.

Erster Trailer zur vierten Staffel von The Boys

Das Setting von „The Boys“ ist recht simpel: Man nehme eine übermächtige Firma, die selbst Superhelden züchtet oder mutieren lässt und diese dann an Städte und Regierungen vermietet. Dazu gibt es einen Ober-Helden (Homelander), der nicht nur mit sich selbst Probleme hat, sondern auch quasi unbesiegbar ist. Er führt die durch und durch kaputte Helden des Unternehmens mit eiserner Hand und mit den Beliebtheitsrankings immer im Blick.

Sie sind auch das größte Problem, wenn der ein oder andere Held mal wieder einen Mord begeht, etwas in Schutt und Asche legt oder rassistische, sexistische oder drogentriefende Aussage tätigt. Eine kleine Gruppe erkennt jedoch die Gefahr, die von diesen Helden ausgeht. Und sie bekämpft die Firma mit dem Namen Vought: The Boys.

The Boys: Homelander

Im neuen Trailer berichtet die neue Chefin von Vought, Ashley Barrett, von den Erfolgen des Konzerns. Im Stile eines Q1-Geschäftsbericht liefert sie praktisch die News zum Unternehmen. Darin wird der in Staffel 3 völlig abgedrehte Homelander mal wieder wie ein reiner Musterknabe mit hervorragenden Beliebtheitswerten dargestellt. Starlight, die einzige echte Heldin, wird als Verräterin hingestellt. Und der schon lange getötete Black Noir ist plötzlich auf einer geheimen Auslandsmission.

Die einzigen korrekten Informationen in diesem fiktiven Quartalsbericht dürfte die Ankündigung sein, dass Vought auf der Suche nach neuen Mitgliedern der „Seven“ sei. Die „Seven“ sind die oberste Heldengruppe rund um Homelander, der diese jedoch in den vergangenen „The Boys“-Staffeln regelmäßig dezimierte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann die neue Staffel 4 von The Boys in Deutschland startet, verrät der Trailer nicht. Die Branche geht aber davon aus, dass es noch 2023 soweit sein wird. Ein wenig müssen sich Fans aber noch gedulden. Der gemunkelte Starttermin bei Amazon Prime in Deutschland liegt eher im Herbst.