Die zweite Generation der TV-Box MagentaTV One bringe ein überragendes TV-Erlebnis und echtes Kinogefühl in die Wohnzimmer, heißt es von der Telekom. Zusammen mit Magenta TV 2.0, was inzwischen die Standard-Version von Magenta TV ist, ermögliche die Box den Zugriff auf über 150 Sender in HD, Streaming-Dienste und Mediatheken sowie auf zahlreiche Apps über den Google Play Store. Das allerdings war auch mit dem Vorgänger möglich. Auch Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay waren bislang schon möglich und auch die – je nach gewähltem Tarif – bis zu 100 Stunden TV-Aufzeichnung in der Cloud waren bereits mit der Box der ersten Generation möglich. Wo also liegt der Unterschied?

Magenta TV One 2. Gen: Fernbedienung mit leuchtenden Tasten

Einer der Unterschiede ist in der Fernbedienung zu finden. Zusätzliche Tasten auf der neuen Fernbedienung sollen für schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen sorgen. So führt die TV-Taste jederzeit sofort ins laufende TV-Programm, mit der Sterntaste lassen sich bis zu sechs frei wählbare Lieblings-Apps auf Knopfdruck starten und die Home Taste führt immer direkt zur MagentaTV Startseite. Die Restart-Taste spielt nach Verfügbarkeit eine laufende TV-Sendung von Beginn ab und die Mikrofon-Taste aktiviert den Magenta Sprachassistenten. Neu ist auch: Die Tasten der Fernbedienung leuchten im Dunkeln, wenn die Fernbedienung bewegt wird. Helligkeit und Dauer der Beleuchtung können individuell eingestellt werden. Das macht das Umschalten in einer dunklen Umgebung deutlich einfacher und angenehmer.

Die zweite Generation der MagentaTV One bietet 32 GB statt zuvor 16 GB Speicherplatz und unterstützt bis Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5. Damit dürfte sie etwas flotter unterwegs sein, als der Vorgänger und sich auch besser in moderne WLAN-Netze integrieren. Idealerweise schließt du Streaming-Geräte aber ohnehin per LAN-Kabel an.

Wie schon die Vorgängerversion ist sie für fünf Euro monatlich oder für einmalig 169 Euro erhältlich. Voraussetzung für die TV-Nutzung ist ein kostenpflichtiger Tarif des neuen MagentaTV. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanbieter buchbar und kostet ab 10 Euro monatlich. Der Dienst ist monatlich kündbar und bietet dir im Sommer alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 werden live und in UHD-Qualität bei MagentaTV übertragen, fünf davon exklusiv.

