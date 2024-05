Wer Interesse an dem Pixel-Phone hat, sollte derzeit unbedingt bei Amazon vorbeischauen. Der Versandriese streicht aktuell nämlich ganze 31 Prozent vom UVP des Pixel 8. Dadurch zahlst du statt ursprünglich 799 nur noch 551,88 Euro für das erstklassige Smartphone. Warum sich das lohnt, erfährst du hier.

Unschlagbar günstig: Amazon sorgt für bestes Angebot im Netz

Bleiben wir doch direkt beim Preis: Bei Amazon sparst du derzeit knapp 247 Euro im Vergleich zum UVP und zahlst dadurch noch 551,88 Euro für das Pixel 8 in der Farbe Hazel mit 128 GB Speicher. Der Rabatt wirkt auf den ersten Blick auf jeden Fall schon ordentlich, viel wichtiger ist aber natürlich der Preisvergleich. Hier zeigt sich nämlich erst, wie gut das Angebot wirklich ist. Und der zeigt: In der Farbe Hazel gibt es das Pixel 8 momentan bei keinem anderen Anbieter im Netz günstiger als bei Amazon. Und auch in anderen Farbvarianten gibt es – mit Ausnahme von einem eBay-Einzel-Angebot in Rosa für knapp 3 Euro weniger – keinen besseren Deal für das Google-Handy. Solltest du das starke Gerät auf deiner Wunschliste haben, könnte sich der Kauf derzeit also definitiv lohnen. Doch aufgepasst: Wie bei Amazon üblich, gibt es keinerlei Angabe zur Laufzeit des Angebots. Das Schnäppchen könnte bald also schon wieder vergriffen sein.

→ Pixel 8 für 551,88 Euro

Der Amazon-Deal zum Google Pixel 8.

Pixel 8 – Darum ist das Google-Handy eine tolle Wahl

Wenn du dir hingegen noch nicht sicher bist, ob das Pixel 8 das richtige Smartphone für dich ist, liefern wir dir hier ein paar mehr Infos zu dem Gerät. Das Google-Handy besitzt ein schön kompaktes 6,2-Zoll-Display. Dadurch liegt das Smartphone deutlich besser in der Hand als viele größere Geräte. Gleichzeitig weiß der Bildschirm mit seiner variablen 60 bis 120 Hz Bildwiederholrate aber ebenso technisch absolut zu überzeugen. Diese garantiert nämlich nicht nur besonders flüssige Bilder, sondern schont zugleich auch den Akku.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display … Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Ein weiterer großer Pluspunkt beim Pixel 8 ist aber auch die hochwertige Technik, die unter dem Display steckt. Der Google Tensor G3 Prozessor samt 12 GB garantiert eine flüssige Nutzererfahrung im Alltag. Obendrein profitierst du von purem Android, da Soft- und Hardware jeweils von Google stammen und dadurch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Bei uns im Test konnten uns Display und Leistung vollends überzeugen – eine echte Überraschung war aber auch das Kamerasystem. Mit der Dual-Kamera (50 + 12 MP) knipsten wir ausgezeichnete Schnappschüsse, wodurch das Pixel 8 ebenfalls für alle Hobbyfotografen eine tolle Wahl ist. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket sonst noch von Vorteilen wie dem Schutz gegen Wasser nach IP68 und dem langen Update-Support von Google.