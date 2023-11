Google Pixel 8 im Test: kompakt und mit erstklassiger Kamera

Das Google Pixel 8 ist ein Android-Smartphone direkt von Google. Hard- und Software kommen hier aus einer Hand, was sich in diesem Jahr erstmals auch beim Update-Support bemerkbar macht. Stolze 7 Jahre plant Google das Handy mit Updates zu versorgen. So ist dir mindestens Android 20 sicher. Das bietet kein anderer Hersteller. Doch der Reihe nach.

Kompaktes Smartphone im Pixel-Look

Beim Design bleibt Google seiner Linie treu, welche man mit dem Pixel 6 vor zwei Jahren eingeführt hat. Das neue Pixel 8 ist also klar als Google-Smartphone erkennbar und hochwertig verarbeitet. Die markante Kamera-Bar geht nahtlos in den Rahmen über und ist ein optisches Alleinstellungsmerkmal der Reihe. Mit 6,2 Zoll ist das Smartphone ungewöhnlich klein und mit einem Galaxy S23 von Samsung vergleichbar. Persönlich wäre mir das Smartphone auf Dauer zu kompakt, Fans kleiner Smartphones dürfen sich jedoch freuen.

Das Display ist mit 1.400 Nits außerordentlich hell und auch in direktem Sonnenlicht mühelos ablesbar. Kurzfristig können sogar 2.000 Nits erreicht, und so auch HDR-Inhalte wiedergegeben werden. Auch die Farben wissen, dank OLED-Technik, zu gefallen. Die Bildwiederholrate ist mit 120 Hertz auf einem Niveau mit dem teureren Pro-Modell. Jedoch handelt es sich hier nicht um ein LTPO-Panel, heißt, die Bildwiederholrate kann nur zwischen 60 und 120 Hertz hin- und herschalten und nicht etwa auf 1 Hertz heruntergehen, um Strom zu sparen. Die Auflösung von Full-HD ist für das kompakte Display mehr als ausreichend und wirkt im Alltag gestochen scharf.

Das Google Pixel 8 ist eins der kompaktesten Smartphones auf dem Markt

Etwas mehr hätten wir uns hingegen von dem Fingerabdrucksensor erhofft. Dieser funktioniert zwar zuverlässig, ist jedoch einen Tick zu langsam und verweigert bei Regen komplett den Dienst. Für ein nach IP68 wasserdichtes Smartphone ist das schade. Hier hätte Google, wie etwa Samsung, auf einen hochwertigeren Ultraschall-Sensor statt ein optisches Modell setzen sollen.

Pixel 8 und 8 Pro mit der markanten Kamera-Bar

Tensor 3: KI-Prozessor im Google Pixel 8

Im Pixel 8 steckt der von Google selbst entwickelte und von Samsung gebaute Tensor 3 Chip. Dieser ist leistungstechnisch mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 vergleichbar, welcher etwa im Nothing Phone 2 oder im Xiaomi 12T Pro steckt. Das Pixel 8 bietet also eine Oberklasse-Performance, kann aber auf dem Papier nicht mit den Top-Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. mithalten. Im AnTuTu 9 Benchmark kommt das Telefon auf einen Score von rund 800.000 Punkten, während aktuelle Top-Smartphones 1.200.000 Punkte schaffen. Dieser Leistungsunterschied ist jedoch eher theoretischer Natur. Im Alltag reagiert das Pixel 8 jederzeit flüssig und hat auch mit anspruchsvollen Apps und Spielen keinerlei Probleme.

Die Stärken vom Tensor 3 Prozessor liegen hingegen in der KI. So spendiert Google dem Smartphone mehrere KI-Funktionen, welche nur auf dem Pixel 8 möglich sind. So kannst du Text in mehreren Sprachen diktieren oder dir jeden Text deiner Wahl in einer recht natürlich klingenden Sprache vorlesen lassen. Die meisten KI-Funktionen finden sich hingegen beim Fotografieren.

Der Akku ist mit 4.575 mAh für das kompakte Format großzügig bemessen. Und so kann auch die Laufzeit mit 12 Stunden und 5 Minuten im Benchmark überzeugen. Hierbei handelt es sich um ein durchschnittlich gutes Ergebnis. Für ein kompaktes Smartphone, welche bei der Akkulaufzeit mehrheitlich nicht so gut abschneiden, ist das ein hervorragender Wert. Aufgeladen wird, ein mindestens 27 Watt starkes Netzteil vorausgesetzt, in rund einer Stunde und 40 Minuten.

Pixel 8 im Kamera-Test: Die beste ihrer Preisklasse

Die Hauptkamera des Pixel 8 ist identisch mit der Kamera des deutlich teureren Pro-Modells. Nur bei den Zusatzkameras gibt es Unterschiede. So muss das „normale“ Pixel 8 mit einer 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera auskommen und verfügt nicht über einen optischen Zoom. Die Ergebnisse der Hauptkamera sind hingegen erstklassig. Kein anderes Smartphone für 800 Euro auf dem Markt macht bessere Fotos.

Identische Hauptkamera: Pixel 8 und 8 Pro

Diese überzeugen mit realistischen Farben, einer guten Schärfe und einem hohen Dynamikumfang. Dabei spielen die Lichtbedingungen keine Rolle. Selbst unter schwierigsten Bedingungen, wie etwa bei Dunkelheit mit Lichtern in der Ferne, liefert das Pixel 8 Pro erstklassige Fotos und stellt mein beinahe doppelt so teures iPhone 14 Pro Max in den Schatten. Die Hauptkamera des Pixel 8 ist also definitiv auf Flaggschiff-Niveau und muss sich auch vor deutlich teureren Smartphones nicht verstecken.

Die Ultraweitwinkel-Kamera kann mit ihren 12 Megapixeln bei der Schärfe und Bildqualität nicht ganz mit der Hauptkamera mithalten. Dennoch sind die Fotos auf einem guten Niveau und farblich exzellent mit der Hauptkamera abgestimmt.

wische, um alle Fotos mit dem Pixel 8 zu sehen Quelle: Timo Brauer / inside digital Die Ultraweitwinkel-Kamera ist gut, aber nicht auf einem Niveau mit der Hauptkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital Dafür kann die Hauptkamera bei Tag Quelle: Timo Brauer / inside digital und bei Nacht überzeugen Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Auch Makro-Fotos sind möglich Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital 5-fach-Zoom sollte man hingegen dem Pro-Modell überlassen Quelle: Timo Brauer / inside digital Bei 8-fachem Zoom ist beim Pixel 8 schluss Quelle: Timo Brauer / inside digital

Zum Fotografieren benötigt man kein Profi-Wissen. Die Kamera-App des Pixel 8 ist intuitiv gestaltet und mit tollen Zusatz-Funktionen wie einem Action-Modus und einer Langzeitbelichtung versehen. Möchte man hingegen Profi-Funktionen nutzen und im „manuellen“ Modus fotografieren, muss man zum Pixel 8 Pro greifen. So beschränkt Google diese Funktion künstlich auf das teurere Modell.

Bisher eher als Spielerei zu sehen, sind die zahlreichen KI-Funktionen in der Fotos-App. Diese sind aktuell noch auf die Pixel 8 Smartphones beschränkt, jedoch rechnen wir damit, dass Google diese in Zukunft für alle Smartphones freigibt. So findet die Berechnung ohnehin auf den Google-Servern und nicht auf dem Handy selbst statt. Hier kannst du etwa Objekte in Bildern verschwinden lassen oder in der Größe verändern. Auch kannst du den Himmel und die Beleuchtung nach deinen Vorlieben anpassen. All dies funktioniert mal überzeugend gut und mal fast gar nicht. Für jede Bearbeitung erstellt dir das Handy vier Varianten, von welchen du die beste wählen kannst.

Endlich ein erstklassiger Software-Support

Das Google Pixel 8 wird mit dem neusten Android 14 ausgeliefert. Nur mit einem Pixel bekommt man neue Android-Versionen direkt zum Release. Und auch die monatlichen Sicherheitsupdates stehen zuverlässig am Monatsanfang zur Verfügung. Das bekommen nur wenige Hersteller so zuverlässig hin.

Die Zeiten, in denen Google-Smartphones mit „purem“ Vanilla-Android ausgeliefert wurden, sind vorbei. So bekommen die Pixel-Smartphones einige Pixel-exklusive Funktionen in der Software spendiert. Etwa die eigene Kamera-App. Zudem gibt es alle drei Monate sogenannte „Feature Drops“. Also kleine Updates mit neuen Funktionen.

Mit dem Pixel 8 bietet Google nun erstmals auch eine Update-Garantie, die sich sehen lassen kann. Das vorherige Versprechen von 3 Jahren war für ein Smartphone, bei dem Hard- und Software direkt von Google kommt, schwach. Mit dem Pixel 8 bietet man jetzt erstmals stolze 7 Jahre Update-Garantie für neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Damit ist dem Handy Android 20 sicher. Mit etwas Glück kannst du dich sogar noch auf Android 21 im Jahr 2030 freuen! Das ist einmalig und bei keinem anderen Hersteller der Fall.

Google Pixel 8 im Test: Unser Fazit

Mit seinem kompakten 6,2-Zoll-Display positioniert sich das Google Pixel 8 im Feld der kompakten Smartphones, welches neben dem Galaxy S23 und dem Zenfone 9 nur noch wenige Mitstreiter ausweist. Fans kompakter Smartphones dürfen sich hier über eine neue, exzellente Wahl freuen. So ist die Kamera auf einem erstklassigen Niveau und kann es mit den deutlich teureren Flaggschiff-Smartphones aufnehmen, zumindest so lange du bei der Hauptkamera bleibst und keinen Zoom benötigst. Für 800 Euro gibt es schlichtweg kein anderes Smartphone mit einer besseren Kamera auf dem Markt.

Auch sonst bietet das Google Pixel 8 eine runde Ausstattung mit einem wasserdichten Gehäuse, einem hellen Display, solider Akkulaufzeit und sogar kabellosem Laden. Abgerundet wird das Gesamtpaket zudem von einem ungeschlagen langen Update-Support von 7 Jahren.

Negativ fällt lediglich der 150 Euro höhere Preis im Vergleich zum Vorgänger sowie der geringe Speicherplatz auf. Dieser beträgt je nach Wahl 128 oder 256 Gigabyte. Mehr Speicher gibt es nur beim Pro-Modell und eine Erweiterung per Speicherkarte ist nicht vorgesehen.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 5 von 5 Sternen

Akku: 3,5 von 5 Sternen

Pros des Pixel 8

ausgezeichnete Kamera

kompakt und hochwertig verarbeitet

einzigartiges Design

extrem langer Update-Support

Staub- und Wasserdicht

kabelloses Laden

Contras des Pixel 8

deutlich gestiegener Preis

maximal 256 Gigabyte Speicherplatz