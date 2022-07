"Stray" & "Endling": Diese zwei ultra süßen Games kommen morgen raus

Videospiele sind so vielfältig, dass mit Sicherheit jeder ein Spiel für sich findet. Die Annahme, dass Videospiele stets brutal sind und Gewalt beinhalten stimmt schon lange nicht mehr. Morgen kommen nun zwei neue Games raus, die sowohl für Tierliebhaber, als auch für Action- und Survivalfans perfekt geeignet sind. Dabei handelt es sich um „Stray“ und „Endling“.

„Stray“: Cyberpunk und Katzen

In „Stray“ schlüpfst du in die Rolle einer einsamen, streunenden Katze. Doch es handelt sich nicht um eine beliebige streunende Katze. Du findest dich plötzlich im Herzen einer zerfallenden Cyberstadt der Zukunft wieder, aus der du nun entkommen musst. Bewaffnet mit deinen natürlichen Instinkten, machst du dich auf die Suche nach einem Weg nach draußen. Auf deiner Reise stolperst du jedoch über die verschiedensten Geheimnisse, die sich tief im Inneren der Stadt verbergen. Viele von ihnen sind schon längst in Vergessenheit geraten. Nun bergen sie jedoch den Schlüssel zu deiner Flucht. Nimm dich in Acht vor den Bewohnern der Stadt und finde deinen Weg. Verlaufe dich dabei nicht im Untergrund dieser düsteren Stadt und lass dich nicht von ihren Geheimnissen verwirren.

Erkunde die Straßen einer zerfallenden Cyberstadt.

Bei den Bewohnern der zerfallenden Cyberstadt handelt es sich nicht etwa um Menschen, sondern um Androiden. Nutze dein Dasein als Katze, um die Androiden und andere gefährliche Kreaturen zu umgehen. Manchmal musst du dazu vorsichtig umherschleichen und knifflige Rätsel lösen, doch hin und wieder liegt die Lösung auch in kalkulierter Konfrontation. Als Katze hilft es dir nämlich manchmal, einfach so aufdringlich wie nur möglich zu sein, um dein Überleben zu sichern. Jedoch musst du stets genau abwägen, wie du eine Situation am besten angehst. In der Unterwelt der Cyberstadt lauern gefährliche Kreaturen, doch auch an der Oberfläche ist es nicht immer sicher. Die neonbeleuchteten Gassen der zerfallenden Stadt wimmeln nur so von Gefahr. Doch auch ein Freund, eine kleine Drohne namens B-12 verbirgt sich in der Stadt. Schafft ihr es, gemeinsam zu entkommen?

„Endling: Extinction is Forever“

„Endling: Extinction is Forever“ ist ein Spiel, das einen Einblick in eine düstere Zukunft erlaubt. In der Welt des Spiels wurde die Erde von Menschen fast vollständig zerstört. Du selbst erkundest sie als eine Fuchsmutter. Du und deine Jungen sind die letzten Füchse auf der Erde, der Rest deiner Spezies wurde nach und nach ausgerottet. Es liegt nun also an dir, deine Jungen in dieser feindlichen, zerstörten Welt ganz allein und ohne Hilfe aufzuziehen. Doch nicht nur das: Solltet ihr sterben, dann gibt es auf der gesamten Erde keine Füchse mehr.

Streife durch eine Welt, die nicht weit von unserer Realität entfernt ist. Auf deiner Reise musst du nach Nahrung suchen, um dich und deine Jungen am Leben zu erhalten. Ebenso musst du den verschiedensten Gefahren entgehen und deinen Nachwuchs beschützen. Auf deiner Reise erlebst du, wie deine Jungen aufwachsen und lernst ihre einzigartigen Persönlichkeiten kennen. Sie haben unterschiedliche Ängste und verschiedene Bedürfnisse, die du beachten musst. Schaffst du es, als letzter Fuchs der Erde deine Jungen zu erwachsenen Füchsen zu erziehen? Kannst du den Kampf ums Überleben in einer zerstörten Welt gewinnen?

Begib dich mit deinen Jungen auf eine gefährliche Reise.

„Endling“ ist ein Spiel, das so süß ist, wie es traurig macht. Auch in unserer realen Welt kämpfen immer mehr Tiere um das Überleben ihrer Art. Dieses Spiel erlaubt dir einen Einblick in eine Welt, in der wir unsere Probleme nicht unter Kontrolle bekommen. Oft stehen wir selbst im Zentrum unserer aktuellen Debatten um den Erhalt unseres Planeten. Wir bewohnen ihn jedoch nicht allein und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann leidet fast jedes Lebewesen auf unserem Planeten mit uns.

Wo gibt es die Spiele zu kaufen?

„Stray“ kommt am 19. Juli für den PC und die PlayStation 4&5 raus. Aktuell gibt es auf Steam einen Rabatt für diejenigen, die sich das Spiel noch vor dem offiziellen Release kaufen. Es handelt sich dabei um 10 Prozent Rabatt, was den Preis des Spiels von 27 Euro auf 24,29 Euro senkt. Das Spiel kann dann sofort nach der Veröffentlichung heruntergeladen und gespielt werden.

Auch „Endling: Extinction is Forever“ erscheint offiziell am 19. Juli. Das Spiel kommt für den PC, aber auch für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch raus. Du kannst das Spiel bereits jetzt in den jeweiligen Gamestores kaufen. Der Preis beläuft sich aktuell auf 30 Euro, doch auch auf dieses Spiel gibt es auf Steam einen 10 Prozent Rabatt für Frühkäufer. Der Preis beträgt hier also noch bis morgen 27 Euro. Zusätzlich gibt es für „Endling“ eine kostenlose Demo auf Steam. So kannst du schon jetzt ins Spiel starten und schauen, ob sich der Kauf für dich lohnt.