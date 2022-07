„Call of Duty: Warzone“ – Spieler lieben den neuen Zombiemodus

Fans von „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ wissen, dass Zombies nicht zum ersten Mal den Battle Royale Shooter erobern. Einen Zombie Spielmodus gab es bereits als Halloween Event, damals nannte der Modus sich „Zombies Royale“. In der Season 4 Reloaded wurde der Modus jedoch grundlegend überarbeitet und bietet nun einige neue Features.

Rebirth of the Dead

Dieses Mal trägt der Zombie Spielmodus den Namen „Rebirth of the Dead“. Zum Teil ist dies der Tatsache geschuldet, dass der Zombiemodus die Karte „Rebirth Island“ erobert. Zudem handelt es sich aber auch um eine Neuauflage eines bereits bekannten Modus. Der Name passt also auch in dieser Hinsicht. Doch wie genau funktioniert der neue Modus und mit welchen Änderungen müssen Spieler rechnen?

„Rebirth of the Dead“ ist ein Modus für bis zu 40 Spieler. Du wirst gemeinsam mit deinem Trupp aus vier Spielern auf „Rebirth Island“ abgesetzt. Stirbt ein Spieler, so spawnt er als Zombie wieder. Als Zombie hast du verbesserte Attribute und Fähigkeiten, wie beispielsweise verbesserte Sprünge, EMP-Explosionen und Gasgranaten. Natürlich möchtest du jedoch wieder ein Mensch sein. Um dies zu erreichen, musst du vier Spritzen sammeln. Du bekommst die Injektionen, indem du Spieler tötest. Ein Spieler droppt zwei Spritzen, außer du tötest ihn als Vollstrecker. In diesem Fall erhältst du direkt vier Spritzen. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass es in der vergangenen Version des Spiels nur zwei Spritzen waren, die dich wieder zurück in einen Menschen verwandeln konnten. Dass es diesmal vier sind, ist neu. Jedoch können Zombies diesmal auch Kisten öffnen, in denen sich Spritzen verstecken können.

Kämpfe gegen die Zombies sind rasant und gefährlich.

Auch neu ist „Verseuchung“, in der das Spielfeld von Zombies überrannt wird. Eine Horde Zombies spawnt zufällig auf dem Spielfeld und attackiert die Spieler. Dies soll den Spielmodus näher an die klassische Zombies-Erfahrung bringen. Ein solches Event startet, wenn die Verseuchungsanzeige auf dem Bildschirm voll ist. Sämtliche Spieler, die zu diesem Zeitpunkt Zuschauer sind, können sich auf eine Wiederbelebung als Zombie freuen. Ebenso wurden Jumpscares aus dem Spielmodus entfernt. Dies soll ihn auch für leicht verängstigte Spieler geeigneter machen.

Wann startet das Event?

„Rebirth of the Dead“ geht bereits heute, am 27. Juli, live in „Call of Duty: Warzone“. Ab dann kannst du für eine begrenzte Zeit den neuen Zombiemodus spielen. Ein genaues Datum für das Ende des Modus ist noch nicht bekannt. Starte also möglichst früh ins Spiel, um nichts zu verpassen. Für den Gewinner eines „Rebirth of the Dead“-Matches gibt es eine animierte Visitenkarte zu gewinnen. Den Trailer für den überarbeiteten Zombiemodus kannst du dir auf YouTube ansehen. Hier bekommst du einen guten Einblick in die Map, aber auch in die Atmosphäre, auf die du dich freuen kannst. In den Kommentaren scheint es, als hätte „Call of Duty: Warzone“ die Wünsche der Spieler richtig verstanden. Viele freuen sich bereits auf den neuen Modus und wünschen sich, dass er auch permanent im Spiel bleibt. Aktuell soll er jedoch leider nur für kurze Zeit verfügbar sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Natürlich bringt die Season 4 Reloaded auch eine Menge anderer Änderungen mit sich. Besonders die Multiplayer- und Battle Royale-Modi sollen von den Änderungen betroffen sein. Zudem soll es eine ganze Menge neuen Content geben. „Rebirth of the Dead“ ist also nicht die einzige Neuerung, auf die sich Fans in „Call of Duty: Warzone“ freuen können.