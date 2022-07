„Sherlock Holmes: The Awakened“: Der Klassiker bekommt ein Remake

„Sherlock Holmes: The Awakened“ kam erstmals im Jahr 2007 auf den Markt. Das Spiel hat also schon einige Jahre seit seiner Veröffentlichung durchgemacht und entspricht einfach nicht mehr den Ansprüchen der modernen Zeit. Da das Spiel jedoch damals recht gut angekommen ist, möchten die Entwickler ihm nun eine zweite Chance geben. Diese kommt in Form eines vollständigen Remakes, dass das Spiel für ein neues Publikum erschließen soll.

„Sherlock Holmes: The Awakened“

Das besondere an „Sherlock Holmes: The Awakened“ ist, dass das Spiel nicht nur die Detektivgeschichten des Sherlock Holmes auffasst. Zudem integriert die Story ebenfalls die Geschichte des Cthulu von Lovecraft, was den Titel zu einer einzigartigen Erfahrung macht. Für manche Fans passen der Mythos und Sherlock Holmes einfach nicht zusammen, doch selbst Sir Arthur Conan Doyle fasste in „The Hound of the Baskervilles“ einen Mythos auf. Die Kombination von Rationalität und Mythos ist in Sherlock Holmes also nicht völlig unbekannt. Frogware, das Studio hinter dem Spiel, beschreibt das aktuelle Projekt als einen „Rebuild“, was darauf schließen lässt, dass sie das Spiel von Grund auf erneuern. Tatsächlich bauen sie das Remake in der Unreal Engine 4 und nutzen dabei fast ausschließlich neue Assets. Nur in seltenen Fällen benutzen sie ein altes Asset aus dem Original erneut. Dies soll dazu führen, dass die Spielerfahrung wirklich komplett neu ist und nicht vermuten lässt, dass es sich um ein Remake handelt. Auch die Story selbst wird von Frogwares neu aufgesetzt. Zwar orientiert sie sich am Original, soll aber keine exakte Kopie sein.

Stattdessen folgt die Story einer jüngeren Version von Sherlock Holmes, als Fans sie aus dem originalen „Sherlock Holmes: The Awakened“ kennen. Außerdem soll die Beziehung von Holmes und Watson hier eine größere Rolle spielen. Der Fokus soll darauf liegen, wie die beiden sich im Laufe der Story näher kommen und gemeinsam arbeiten. Fans können sich auch auf neue Quests, ein neues Voiceover und verbesserte Animationen und Cutscenes freuen. Insgesamt scheint das Projekt sehr ambitioniert zu sein und könnte Fans des Franchises wahrlich begeistern. Schafft es Frogwares nämlich, all diese Ideen umzusetzen, dann kann das Spiel auch auf vergangene Kritiken eingehen.

Kann das Remake Fans begeistern?

Treue zum Original

Trotz aller Änderungen, soll das neue „Sherlock Holmes: The Awakened“ dem Original jedoch treu bleiben. So soll beispielsweise die Story im Kern gleich bleiben und auch das zentrale Rätsel bleibt. Wer also das Original noch nicht gespielt hat und das neue Spiel in vollen Zügen genießen will, der sollte von Walkthroughs vorerst fern bleiben. Das Ziel von Frogwares ist es, ein neues Spiel mit einer neuen Erfahrung zu schaffen, ohne jedoch das Original zu vergessen. Viele Spieler fragen sich jedoch nun, warum ein alter Titel ein Rekame erhält und man nicht etwa „Sherlock Holmes Chapter One“ fortsetzt. Eine Antwort darauf gibt es von Frogware nicht. Das Studio befindet sich jedoch in Kiew und manch einer vermutet, dass die Situation aktuell einfach kein brandneues Spiel zulässt. Spieler müssen sich also einfach darauf verlassen, dass diese Entscheidung die richtige ist.

Wer das Studio aus der Ukraine bei der Entwicklung des neuen Spiels unterstützen möchte, der kann dies bald tun. Frogwares hat bereits angekündigt, dass schon bald eine Kickstarter-Kampagne starten soll. So möchte man die nötigen finanziellen Ressourcen für die Fertigstellung des Spiels sichern. Kickstarter sind nichts Neues in der Gaming-Community. Besonders Projekte von bereits etablierten Studios finden hier oft große Unterstützung. Da die Entwicklung von „Sherlock Holmes: The Awakened“ schon gestartet hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Spiel auch fertiggestellt wird. Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine kann sich am Zeitplan des Studios jedoch noch einiges ändern. Dies liegt jedoch außerhalb der Kontrolle des Studios und Fans haben sich bei anderen Studios, die in einer ähnlichen Situation steckten, sehr geduldig gezeigt.