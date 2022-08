Games with Gold: Gratis Xbox Games im August

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im August wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: “Darksiders III”

In diesem Spiel dreht sich alles um das Ende der Welt. Du selbst tauchst dabei in die Rolle von Fury ein. Sie ist eine der vier Vorreiter der Apokalypse und auf der Jagd nach den sieben Todsünden. Erkunde auf deiner Reise die Welt der Lebenden und sorge mit deiner Peitsche und Magie dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse erneut hergestellt wird. Schaffst du es, alle Todsünden zu finden und zu vernichten? Nur so kannst du die Welt vor ihrem endgültigen Untergang bewahren. Das Spiel ist vom 1. August bis zum 31. August kostenlos verfügbar. Normal kostet es dich satte 60 Euro. Spielen kannst du es auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

In „Darksiders III“ tauchst du in die Rolle von Fury ein.

Bald kostenlos mit Games with Gold: “Yooka-Laylee”

“Yooka Laylee” ist ein buntes, lustiges Spiel das wirklich für jeden geeignet ist. In diesem Game erkundest du eine riesige, bunte Welt und triffst dabei ganz verschiedene Charaktere. Yooka & Laylee sind in diesem Game beste Freunde und begeben sich auf eine epische Reise. Sie müssen nämlich den bösen Firmen-Bösewicht Capital B besiegen. Er möchte die gesamte Literatur der Welt vernichten. Kannst du ihn davon abhalten? Das Spiel ist vom 16. August bis zum 15. September kostenlos verfügbar. Du kannst auf der Xbox One und Xbox Series X/S spielen.

Xbox 360: “Lost Planet 3”

“Lost Planet 3” ist der dritte Titel der “Lost Planet”-Serie, dient aber chronologisch als Vorgänger zu den beiden anderen Spielen. Du kannst in dieses Abenteuer also auch eintauchen, wenn du die beiden vorherigen Titel nicht gespielt hast. “Lost Planet 3” verfolgt die Abenteuer von Jim Payton, der die Geheimnisse von E.D.N. III ans Licht bringt. Es handelt sich hierbei um eine Singleplayer-Erfahrung, die dich ganz sicher in ihren Bann zieht. Das Spiel ist noch bis zum 15. August kostenlos verfügbar. Du kannst sowohl auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S, als auch auf der Xbox 360 spielen.

Erkunde in „Lost Planet 3“ einen gefährlichen Planeten.

Xbox 360 mit Games with Gold: “Garou: Mark of the Wolves”

Bei “Garou: Mark of the Wolves” handelt es sich um ein klassisches Kampfspiel. Es ist das letzte Spiel der “Fatal Fury”-Reihe und erlaubt es dir, aus über 12 verschiedenen Kämpfern zu wählen. Du kannst mit ihnen am King of Fighters: Maximum Mayhem Wettkampf teilnehmen und so beweisen, dass du es drauf hast. Das Spiel ist vom 16. August bis zum 31. August kostenlos verfügbar. Du kannst auf deiner Xbox One, Xbox Series X/S und Xbox 360 spielen.