„Call of Duty: Warzone“: Das sind die Pläne für die letzte Season

Schon bald soll „Call of Duty: Warzone 2“ an den Start gehen. Für das Original läutet dies die letzte Season an. Spieler können sich jetzt bereits auf eine letzte Season voller Action freuen, die dem Spiel einen gebürtigen Übergang in den Ruhestand erlaubt. Hier erfährst du, was alles auf dich zukommt.

„Warzone: Last Stand“

Die fünfte und letzte Season des beliebten Battle Royals trägt den passenden Namen „Last Stand“. Sie startet am 24. August und bringt jede Menge Neuerungen mit sich. Dazu gehört für Warzone Spieler eine neue Herausforderung in Caldera. Hier ist nämlich der Vulkan ausgebrochen und Spieler müssen nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Lava zu ihren Füßen kämpfen. Das Spielfeld ist durch den Ausbruch des Vulkans völlig verändert, Lava fließt am Boden und Gestein fällt vom Himmel. Natürlich kommt dieses neue Spielelement auch mit neuen Verbesserungen, wie überarbeitetem Licht und einem neuen, vulkanischen Gulag. Auch neue Tools und Missionen bieten sich dir in Caldera. Erfülle die Missionen, um geniale Ausrüstung zu erhalten.

Außerdem gibt es für „Call of Duty: Warzone“ Spieler einen neuen Spielmodus und ein Community-Event. Dabei handelt es sich um „Operation: Last Call“ und um das Event „Heroes vs Villains“. In „Operation: Last Call“ musst du entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Du kannst entweder Bomben, die in Caldera verteilt sind, entschärfen, oder detonieren. Durch deine Entscheidung kannst du beeinflussen, wie das Match endet. In „Heroes vs Villains“ wählst du dein Team und sammelst in allen Spielmodi Tokens deiner Fraktion. Am Ende des Events erhältst du den Waffen Blueprint des von dir gewählten Teams.

Ein riesiger Vulkan ist auf Caldera ausgebrochen.

Im Laufe der Season können sich Spieler von „Call of Duty: Warzone“ auf ein Mid-Season Update freuen. Hier gibt es nochmals einen limitierten Spielmodus. Dieser hat jedoch nichts mit dem Vulkan auf Caldera zu tun. Stattdessen befindest du dich hier auf Rebirth Island und wirst mit der besten Waffe ausgestattet. Du kämpfst mit einem Squad aus vier Spielern und wer zuerst 15 Kills erreicht, gewinnt.

Wer lieber in „Call of Duty: Vanguard“ unterwegs ist, der kann sich auch auf coole Neuerungen dank „Last Stand“ freuen. Hier geht es statt um einen Vulkan um Zombies, Schiffe und die Apokalypse. Dem Spiel werden zwei brandneue Karten hinzugefügt. Zuerst handelt es sich dabei um „Beheaded“, eine dystopische Version des Times Squares. Hier dreht sich alles um Action und Zerstörung. Erkunde ein zerstörtes New York und nutze die verworrene Stadt, um deine Feinde zu überraschen.

Erkunde ein dystopisches New York in „Call of Duty: Vanguard“.

Eine weitere neue Map auf die du dich freuen kannst ist „Fortress“. Der Kampf findet hier inmitten eines Schiffsfriedhofs statt. Diese Map setzt ihren Fokus auf den Kampf in engen Räumen und bietet dir die Möglichkeit, mächtige Positionen auf der Karte zu erkämpfen.

Zuletzt kannst du dich in Vanguard auf eine neue Zombies-Erfahrung freuen. Es handelt sich dabei um das letzte Battle der „Call of Duty: Vanguard“ Zombies Reihe, in dem du dem Archon gegenüberstehst.