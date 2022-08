MediaMarkt: Geniale Gaming-Laptops jetzt stark reduziert

Gaming-Laptops vereinen Leistung und Mobilität in einem Gehäuse. Besonders für Gamer, die oft unterwegs sind, lohnt sich ein solches Gerät. Wer also gerne mal für einen Spieleabend Freunde besucht, oder auch im Urlaub nicht auf sein Lieblingsspiel verzichten möchte, der greift gerne zu einem entsprechend leistungsstarken Laptop. Bei MediaMarkt gibt es aktuell super Rabatte auf tolle Gaming-Laptops – pünktlich zur Gamescom. Hier ist für verschiedene Geldbeutel-Dicken etwas dabei. Vom Unter-1.000-Euro-Budget-Gerät bis zur High-End-Maschine für über 2.000 Euro.

HP Pavilion: Die Budget-Option

Wer nicht viel Geld ausgeben möchte, aber trotzdem nach guter Leistung sucht, der ist mit dem HP Pavilion bestens bedient. Der Laptop bietet mit einem AMD Ryzen 5, 8 GB RAM und einer NVIDIA GeForce GTX 1650 eine sehr solide Grundausstattung. Zwar wird der Laptop mit brandneuen Spielen ein paar Schwierigkeiten haben, doch ansonsten handelt es sich um eine gute Wahl. Besonders für Spieler, die gerne kompetitive Shooter wie „Overwatch“, „Apex Legends“ und Co. spielen, ist der Laptop bestens geeignet. Die fest verbaute SSD bietet dir 512 GB Speicherplatz, was genug für deine Lieblingsspiele ist. Aktuell ist der HP Pavilion von 849 Euro auf 749 Euro reduziert.

Das Notebook mit der vollen Bezeichnung HP Pavilion GAM 15-EC2345NG für Gamer ist unsere Budget-Empfehlung aus der Reihe. Weiter geht’s mit dem Tipp über der 1.000-Euro-Marke.

ASUS ROG Zephyrus: Kompakte Leistung

Der ASUS ROG Zephyrus G14 gehört zu den beliebtesten Gaming-Laptops überhaupt. Zurecht, denn dieser Laptop vereint ein kompaktes Design mit unglaublicher Leistung. Mit diesem Gerät sind auch die anspruchsvollsten Videospiele kein Problem mehr. Der ROG Zephyrus bietet dir einen AMD Ryzen 9 Prozessor, 16 GB RAM und eine GeForce RTX 3050. All diese leistungsstarken Komponenten sind mit einem 14 Zoll Display verpackt und wiegen insgesamt nur 1,6 kg. Der Laptop ist also auch für längere Reisen wirklich gut geeignet. Durch die kleinen Maße und das leichte Gewicht passt er ohne Probleme in jeden Rucksack. Aufgrund der High-End-Komponenten kannst du auf diesem Laptop wirklich jedes Spiel spielen. Auch anspruchsvolle AAA-Titel sind hier kein Problem. Du kannst die 512 GB große SSD also mit dem füllen, was dein Herz begehrt. Aktuell kostet der Laptop bei MediaMarkt 1.429 Euro und ist somit um ganze 15 Prozent reduziert.

Cooles Feature. Die Rückseite des Laptops besteht zum Teil aus einem LED-Mosaik, das du mit deinem eigenen Lichtspiel designen und entsprechend personalisieren kannst. Ein wirklicher Hingucker-Effekt.

Das ASUS ROG Zephyrus G14Q mit personalisierbarer LED-Rückseite.

Alienware X14 R1: Keine Grenze in Sicht

Wer auf der Suche nach einem Laptop ist, der auch in Zukunft noch mithalten kann, der ist mit dem Dell Alienware X14 R1 bestens bedient. Dieser Laptop ist die Definition von High-End und der Leistung sind hier kaum Grenzen gesetzt. Mit einem super aktuellen Intel i7 Prozessor, satten 32 GB RAM und einer GeForce RTX 3060 ist dieser Laptop bestens ausgestattet. Der große Arbeitsspeicher erledigt auch die komplexesten Prozesse mit Leichtigkeit und die Grafikkarte von NVIDIA lässt deine Spiele besser aussehen, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Dieser Laptop ist für Gamer geeignet, die wirklich viel unterwegs sind und auf nichts verzichten wollen. Wenn du AAA-Titel ohne jeglichen Leistungsverlust von überall spielen willst, dann ist dieser Laptop für dich gemacht. Trotz seiner Ausstattung ist auch dieser Laptop mit seinen 14 Zoll und 1,84 Kilogramm vergleichbar ein Leichtgewicht. Die verbaute SSD bietet dir ganze 1 TB Speicherplatz, was genug für selbst die anspruchsvollsten Spiele ist. Der Laptop ist bei MediaMarkt aktuell von 2.599 Euro auf 2.222 Euro reduziert.

Die Angebote gelten ab sofort, also pünktlich zur Gamescom-Zeit. Da sie nicht direkt beworben werden, ist kein explizites Enddatum in Sicht. Die Auswahlseite enthält jedoch ein Parameter in der URL, das auf eine Gültigkeit der Angebote bis in den Oktober hinein schließen lässt.