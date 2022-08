Gamescom 2022: Die wichtigsten Infos zur größten Gaming-Messe des Jahres

Die Gamescom 2022 ist die größte Gaming-Messe des Jahres. Endlich kommen wieder Entwickler, Publisher und Gamer in Köln zusammen, um gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Gaming-Branche zu werfen. Wie jedes Jahr werden auch diesmal wieder neue Spiele, neue Hardware und Konzepte für die Zukunft vorgestellt. Auch wir sind in diesem Jahr vor Ort sein, um die coolsten Spiele und brandneue Hardware für dich zu testen.

Die Gamescom 2022 findet in diesem Jahr in Köln vom 24.8 bis zum 28.8 statt. Trotz dass einige große Studios abgesagt haben, gibt es auf der Gamescom dennoch unzählige tolle Projekte zu bestaunen. Unter anderem auch von kleineren Studios, die durch geniale Konzepte und Leidenschaft überzeugen können. Wir sind sowohl mit Indie-Entwicklern, als auch mit großen Studios und Hardware-Firmen verabredet und berichten dir, auf was du dich freuen kannst.

Zu den Highlights in diesem Jahr gehören unter anderem brandneue VR-Technik, ein liebevolles Indie-Game, das eine reale Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt und auch das Hype-Game „Genshin Impact“ ist mit von der Partie. Außerdem bekommen wir einen Einblick in neue Hardware von ASUS ROG und natürlich jede Menge interessante Games von großen Studios und Indie-Entwicklern.

In diesem Jahr sind besonders Indie-Games und Spiele von kleineren Studios auf der Gamescom 2022 sehr stark aufgestellt. Hier gibt es zahlreiche vielversprechende Games zu sehen, die großes Potenzial für die Zukunft haben. Aber auch Games von großen Studios wie „Sonic: Frontiers“ und „Skull and Bones“ von Ubisoft sind vertreten. Das Trendthema Virtual Reality ist in diesem Jahr wieder massenweise vorhanden. Mit neuen technischen Errungenschaften und einem wachsenden Spiele-Repertoire sieht es ganz danach aus, dass VR in den nächsten Jahren immer beliebter werden wird.

Sony hat der Gamescom in diesem Jahr abgesagt.

Gamescom 2022: Ein Blick in die Zukunft

Große Studios wie Nintendo und Sony haben der Messe abgesagt und überlassen das Spielfeld stattdessen kleineren Entwicklern. Ein Trend der vergangenen Jahre zeigt, dass das Monopol großer Studios immer wieder von kleineren Entwicklern gebrochen wird. Nicht zuletzt hat das Spiel „Stray„, das von einem kleinen Studio aus Frankreich stammt, Spieler begeistert. Das Spiel punktete mit liebevollem Design und einer tollen Idee, die Spieler überzeugte. Einmal mehr hat sich hier gezeigt, dass der Erfolg eines Videospiels nicht nur von der Größe des Studios abhängt. Durch Social Media und unabhängiges Marketing schaffen es kleine Studios immer wieder, den großen Playern das Rampenlicht zu nehmen. Auf der Gamescom setzt sich dieser Trend nun fort. Natürlich sind jedoch auch riesige Games wie „Genshin Impact“ und „Microsoft Flight Simulator“ mit von der Partie.

Auch technisch lässt die Gamescom 2022 in die Zukunft blicken. Viele Firmen präsentieren in diesem Jahr neue Technologien und Highlights, die die Zukunft des Gamings maßgeblich formen. So stellt zum Beispiel MEDION neue High-End Laptops und PC-Systeme vor, die Gamer in Zukunft begleiten könnten. Auch auf Neuerungen im VR-Bereich können sich Gamer freuen.