Game-Review: Was kann das neue „Ghostbusters“ Spiel wirklich?

Auf der Gamescom 2022 bat sich uns die Möglichkeit, das brandneue „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ zum ersten Mal anzuspielen. Natürlich sind wir direkt auf Geisterjagd gegangen und können dir jetzt berichten, warum gerade dieses Spiel für Gamer interessant ist. Eines ist nämlich schon jetzt klar: „Dead by Daylight“ und „Phasmophobia“ bekommen bald Konkurrenz.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“

Wie der Name bereits verrät, spielt „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ sich in der Welt der beliebten Kult-Filme ab. Das Franchise ist weltweit bekannt und die Jagd auf Geister fasziniert Menschen schon seit Jahrtausenden. Nun kannst du die Dinge selbst in die Hand nehmen und dich mit Freunden auf die Jagd machen. Das neue „Ghostbusters“ ist vor allem für Freunde, die gerne gemeinsam zocken, geeignet. Ähnlich wie in „Phasmophobia“ gehst du nämlich nicht allein auf Geisterjagd. Solltest du jedoch einmal Solo unterwegs sein, dann steht dir eine kompetente AI zur Seite. Wie auch bei „Dead by Daylight“ wird zu Beginn einer Runde ein Spieler aus der Gruppe zum Geist. Es können zwar Präferenzen gewählt werden, doch wer Geist wird, ist dem Zufall überlassen.

Als Geist ist es dein Ziel, eine ausgewählte Location komplett heimzusuchen. Die Ghostbuster versuchen jedoch natürlich, dich daran zu hindern. Sowohl den Ghostbustern, als auch dem Geist, stehen im Kampf gegeneinander viele coole Fähigkeiten zur Verfügung. Als Geist kannst du dich beispielsweise aufteilen, was dir mehrere Leben verschafft. So ist der Kampf fair, trotz dass ein Geist gegen mehrere Ghostbuster antritt. Die Locations im Spiel sind direkt aus den Filmen inspiriert und lassen die Herzen jedes Fans höher schlagen.

Schaffst du es, den Geist zu besiegen?

Erste Eindrücke aus der Demo

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist ein Spiel mit einer steilen Lernkurve. Die Steuerung und die verschiedenen Waffen mögen zuerst etwas überwältigend sein, doch hat man einmal den Dreh raus, dann findet man sich direkt mitten im Spiel wieder. Es fällt auch direkt auf, dass das Spiel wirklich gut aussieht. Die Locations sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet und spiegeln die Atmosphäre, die das Spiel schaffen möchte, hervorragend wider. Besonders die Maps, auf denen sich der tatsächliche Kampf mit dem Geist abspielt, sind einwandfrei gestaltet. Sie sind verworren genug, als dass man den Geist, wenn man unaufmerksam ist, schnell verliert, aber sie sind dennoch überschaubar. Man verbringt also nicht die ganze Runde damit, den Weg zurück zum Eingang zu finden. Zudem stecken sie auch noch voller Details, die den Ablauf des Spiels beeinflussen.

Eine Karte beinhaltet beispielsweise eine Glaswand, durch die du den Geist sehen kannst. Greifst du ihn jedoch durch das Glas hindurch an, dann richtest du Schaden an, der dir später angerechnet wird. Du musst also stets abwägen, ob eine Situation hartes Durchgreifen erfordert, oder eine eher strategische Herangehensweise gefragt ist. Außerdem musst du genau darauf achten, was deine Teamkameraden tun. Allein könnt ihr den Geist kaum besiegen, also ist gute Teamarbeit und Kommunikation gefragt. In dieser Hinsicht hat uns das Spiel sehr stark an „Phasmophobia“ erinnert. Denn auch in „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ gibt es Equipment, das zwischen Spielern gemanagt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Fallen, die nur eine begrenzte Ladung besitzen und es somit erforderlich machen, manchmal auch mehrere Fallen gleichzeitig zu nutzen. Jeder Spieler kann aber maximal eine Falle bei sich tragen.

Die Karten stecken voller kleiner Details.

Fazit und Besonderheiten

Insgesamt hat uns das Spiel viel Spaß gemacht. Besonders mit Freunden kann eine Runde sicher begeistern, denn das Spiel steckt voller Details, die es so besonders machen. Von schreienden Zivilisten, die sich vor Angst kaum bewegen können, bis hin zu einem verfluchten Schuhkarton ist hier alles dabei. „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist vorwiegend für Spieler interessant, die Spaß an rundenbasierten Spielen wie „Dead by Daylight“ und „Phasmophobia“ haben. Anders als bei den beiden Spielen liegt der Fokus hier jedoch nicht auf Horror. Stattdessen ist das Action-Element des Spiels viel stärker hervorgehoben. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen plötzlich ein großer Kampf ausbricht und schnelles Handeln erforderlich ist.

Das Spiel schreitet generell direkt von Anfang an recht schnell voran. Natürlich erhöht sich das Tempo, je weiter sich das Spiel entwickelt und gegen Ende einer Partie nehmen die Kämpfe ein besonders großes Ausmaß an. Das Spiel geht am 18. Oktober an den Start und ist auf allen Konsolen und PC spielbar. So kannst du mit deinen Freunden spielen, egal auf welcher Konsole ihr zockt.