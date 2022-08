Geheimtipp auf der Gamescom: Dieser Plattformer ist völlig anders als die Konkurrenz Michael Büttner 2 Minuten

Zur Gamescom in Köln präsentieren sich hunderte Studios mit tausenden Spielen. Eines ist still und heimlich in unsere Favoritenliste gerutscht. Der Grund dafür: Es ist ganz anders als alle Konkurrenten. Doch was macht das Game so speziell?