Gamescom: „Sanatorium“ – In diesem Krankenhaus ist Heilung optional

„Sanatorium“ stammt von einem kleinen Schweizer Studio, das große Pläne für die Zukunft hat. Zwar hat das Spiel aktuell noch keinen Publisher gefunden, doch wir zeigen dir hier, wieso sich das dringend ändern sollte. Wir haben „Sanatorium“ nämlich live gesehen und sind überzeugt.

„Sanatorium“: Ein Psychiatrie-Simulator

Bei vielen löst alleine der Gedanke an psychiatrische Behandlungen der Vergangenheit negative Gefühle aus. Zurecht, denn Lobotomie und Co. gehören aus gutem Grund mittlerweile der Vergangenheit an. „Sanatorium“ hat hier jedoch keine Berührungsängste. Stattdessen bringt dir dieses Spiel längst vergessene Behandlungsmethoden näher und erlaubt es dir sogar, sie an Patienten einzusetzen. Als Reporter schleust du dich nämlich heimlich in eine Psychiatrische Anstalt der 1920er-Jahre ein. Du hoffst, hier den Urheber eines mysteriösen Briefes finden zu können. Um jedoch dein Cover zu bewahren, musst du auch ohne Ausbildung als Arzt tätig werden.

Von der Diagnostik bis hin zur Durchführung experimenteller Behandlungen, in „Sanatorium“ sind deine Möglichkeiten nahezu endlos. Als Arzt entscheidest du, wie du deine Patienten behandelst und bestimmst, an welcher Krankheit sie überhaupt leiden. Handelt es sich um einen simplen Fall von Hysterie, oder steckt vielleicht doch mehr hinter den komischen Symptomen? Durch die erfolgreiche Behandlung von Patienten schaltest du stets neue Behandlungsmethoden und Tests frei, die dir in Zukunft bei Patienten helfen können. Es liegt jedoch an dir, sie sinnvoll (und ethisch korrekt) einzusetzen. Wirst du als skrupelloser Arzt an den Menschen experimentieren, oder liegt dir ihr Wohl tatsächlich am Herzen? Diese Entscheidung ist ganz dir überlassen.

Das Spiel funktioniert über Karten, die du strategisch einsetzen musst.

Erste Eindrücke von der Gamescom 2022

Auf der Gamescom 2022 wurde uns „Sanatorium“ von den Entwicklern selbst vorgestellt. Das Spiel funktioniert nach dem Prinzip eines virtuellen Kartenspiels. Dabei gibt es verschiedene Arten von Karten, die beispielsweise Symptome, Tests und Behandlungen repräsentieren. Dein Ziel ist es, die Karten so einzusetzen, dass ein Patient am Ende vollständig geheilt ist. Die Karten haben jedoch auch unterschiedliche Werte, manche Behandlungen sind somit teurer als andere. Du musst also stets abwägen, ob sich eine teure Behandlung für einen armen Patienten lohnt, oder ob du an ihm lieber eine experimentelle Behandlung durchführen möchtest. Für diese wirst du nämlich bezahlt.

Insgesamt wirkt Sanatorium, als könnte es viel Spaß machen. Die Story ist kreativ, aber rückt angesichts des Gameplays etwas in den Hintergrund. Im Vordergrund stehen stattdessen eindeutig die verrückten Behandlungen und Tests, die du an deinen Patienten durchführen kannst. Man merkt eindeutig, dass die Entwickler sich gut mit der Materie auseinandergesetzt haben. Das Spiel beinhaltet echte Konzepte aus der Vergangenheit und bekannte psychiatrische Behandlungen wie beispielsweise die Lobotomie, die heute aus guten Grund nicht mehr durchgeführt wird. Wir hoffen, dass das Spiel schon bald einen Publisher findet. Bislang steht aufgrund des fehlenden Publishers noch kein Datum für die geplante Veröffentlichung fest. Hoffentlich ändert sich dies schon bald.