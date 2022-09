„Destroyer“: In diesem mega realistischen Spiel machst du Jagd auf U-Boote

Kriegs-Simulationen erfreuen sich schon seit Jahren unglaublicher Beliebtheit. Immer näher rücken die Simulationen an die Realität, was sie zu einer einzigartigen Erfahrung für Enthusiasten macht. Eine solche Simulation, die „World of Warships“ alt aussehen lässt, ist „Destroyer: The U-Boat Hunter“.

„Destroyer“: Die erste Simulation ihrer Art

Es gibt zwar bereits viele Simulationen, die dich in die Kriegsschifffahrt eintauchen lassen, doch trotzdem schafft es „Destroyer“, eine wichtige Lücke zu füllen. Es ist nämlich das erste Spiel, in dem du explizit auf die Jagd nach U-Booten gehst und nicht etwa selbst eines steuerst. Dieser Perspektivenwechsel ist für viele Spieler eine gewünschte Abwechslung. Da „Destroyer“ sich außerdem nur auf diesen einen Aspekt konzentriert, schafft es das Spiel, diesen wirklich zu perfektionieren. Wer sich bereits mit den grundlegenden Aspekten der Kriegsschifffahrt auskennt, der findet hier genau das, nachdem er sucht. Doch auch Neueinsteiger können sich das Spiel mit ein bisschen Widmung erschließen.

Auf der Gamescom 2022 konnten uns die Entwickler von „Destroyer: The U-Boat Hunter“ ein wenig über ihre Idee hinter dem Spiel erzählen. So konnten wir beispielsweise in Erfahrung bringen, dass das Spiel auf einem realen Schiff basiert, das des Zweiten Weltkriegs Konvois beschützte. Genau wie damals ist es also auch dein Ziel, eine Gruppe an Handelsschiffen zu eskortieren. Dabei wirst du immer wieder von feindlichen U-Booten angegriffen, die es zu zerstören gilt. Sämtliche Stationen des Schiffs unterstehen deiner Kontrolle und es liegt an dir, den Konvoi ausreichend zu sichern. Lass also nicht zu, dass die U-Boote es schaffen, wichtige Handelsschiffe zu versenken. Du kannst aus verschiedenen Szenarien wählen, die allesamt eine andere Schwierigkeit aufweisen. Für Einsteiger gibt es kleine Konvois mit wenigen Attacken, während erfahrene Spieler sich einer Herausforderung stellen können, die selbst Profis ins Schwitzen bringt.

Beschütze dein Convoy vor den U-Booten.

Für wen ist das Spiel geeignet?

„Destroyer: The U-Boat Hunter“ füllt definitiv eine sehr spezielle Nische aus. Das Spiel richtet sich vor allem an Spieler, die bereits ein großes Interesse an Kriegsschifffahrt und ähnlichen Simulationen mit sich bringen. Spielst du zum Beispiel gerne „World of Warships“ oder „UBOAT“, dann ist dieses Spiel bestens für dich geeignet. Auch wenn du noch nie eine ähnliche Simulation gespielt hast, aber dich der historische Aspekt reizt, kann dieses Spiel dir viel Spaß machen.

Insgesamt sind wir der Meinung, dass das Spiel seine Audienz finden und begeistern wird. Bereits jetzt kannst du eine Demo auf Steam spielen, um zu schauen, ob dir das Spiel wirklich liegt. Bis zur Veröffentlichung am 28. September wird das Spiel noch fertig poliert und ist dann vollständig spielbar.