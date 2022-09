Minecraft Live 2022: Niedlicher Teaser offenbart Details

Minecraft ist ein wahrer Klassiker unter den Videospielen. Schon seit über einem Jahrzehnt begeistert das Spiel junge und alte Gamer auf der ganzen Welt. Eine ganze Generation ist mittlerweile mit dem Spiel aufgewachsen, das sich immer weiter verändert. Nun gibt es neue Details zum diesjährigen Minecraft Live Event.

Süßer Trailer offenbart Details

Minecraft hat offiziell einen Trailer zum Event auf YouTube hochgeladen. Der Trailer hat für viel Aufregung gesorgt, was zum großen Teil daran liegt, dass er einfach extrem niedlich ist. Im Trailer folgen wir einem Frosch auf seiner Reise durch verschiedene Biome. Auf seinem Weg schafft er es jedoch leider, viele andere Mobs gegen sich aufzubringen. Wütend verfolgt ihn also eine stetig wachsende Horde von Monstern und Tieren, die sich am Ende jedoch alle auf eins einigen können: Alle möchten sie das Minecraft Live Event 2022 anschauen. Somit steigen sie gemeinsam in einen Zug, der sie zum Event fährt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel.

Natürlich gibt es jedoch im Trailer noch einiges mehr zu sehen, als nur eine süße Animation. Der Trailer verrät nämlich außerdem, wann das Event stattfinden soll. Angesetzt ist es für den 15. Oktober um 12:00 Eastern Daylight Time, was für uns in Deutschland 18:00 ist. Außerdem offenbart der Trailer, auf welche coolen Ankündigungen und Events sich Spieler während Minecraft Live 2022 freuen können.

Was erwartet Spieler bei Minecraft Live?

Minecraft-Fans können sich bereits jetzt auf coole Events freuen. Wie schon im letzten Jahr gibt es auch diesmal wieder einen Mob-Vote. Hier können Spieler für ihre Lieblingsmobs abstimmen. Auch in diesem Jahr scheint es darum zu gehen, welcher Mob wohl als nächstes dem Spiel hinzugefügt wird. Diesmal gibt es die Möglichkeit, dies direkt über den Launcher, oder auf designierten Servern zu tun. Natürlich können Fans auch mit Ankündigungen und News zu kommenden Projekten rechnen. Im Trailer wird außerdem ein Einblick in neuen Content angekündigt, auf den Fans gespannt sind.

Neuigkeiten wird es unter anderem zu „Minecraft Dungeons“ und „Minecraft Legends“ geben. Doch auch mit Neuigkeiten zu kommenden Updates des Hauptspiels können Spieler rechnen. Das Event findet am 15. Oktober um 18:00 statt und Spieler können von jedem Gerät aus auf den Livestream zugreifen. Wer also zu diesem Zeitpunkt unterwegs ist, kann sich einfach über sein Handy dazuschalten. Insgesamt scheint Minecraft Live auch in diesem Jahr wieder heiß erwartet zu sein und der niedliche Trailer facht das Feuer nur weiter an.