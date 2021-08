Beyond Mankind - Die Zukunft der Menschheit liegt in deiner Hand

Beyond Mankind, so heißt das neue Videospiel des spanischen Entwicklerstudios. Doch was macht es besonders und warum solltest du es dir bei der Veröffentlichung unbedingt einmal anschauen?

Was ist Beyond Mankind?

Bei Beyond Mankind handelt es sich um ein postapokalyptisches RPG. Andere bekannte Spiele dieser Kategorie sind die Fallout-Reihe und Chernobylite. Doch was macht nun dieses Spiel des spanischen Entwicklerstudios Brytenwalda besonders und einzigartig?

Das Alleinstellungsmerkmal hier ist insbesondere die Story. Zwar wurde mittlerweile fast jedes noch so verrückte dystopische Szenario für unsere Spezies erkundet, doch gibt es immer wieder neue Ideen und Umsetzungen, welche das Genre am Leben erhalten.

Worum geht es also jetzt genau bei diesem neuen Spiel? Beyond Mankind findet im Jahr 2121 statt. Also genau hundert Jahre in der Zukunft. Die Erde befindet sich in den letzten Phasen eines nuklearen Winters. Eine neue Spezies bewohnt nun die Erde und bedroht die letzten überlebenden Menschen. Die Überreste unserer Zivilisation befinden sich nun an einem wichtigen Wendepunkt. Lohnt sich ein verzweifelter Kampf gegen die neue Spezies, welche die Erde nun beherrscht? Oder ist es vielleicht sinnvoller, die letzten Überlebenden einfach in Frieden sterben zu lassen, um der Natur ihren Lauf zu gewähren?

In diese brenzlige Situation wirst du nun geschickt. Du wirst mit implantierten Erinnerungen in einem Labor geboren. Ursprünglich warst du nur einer von vielen, die entweder für einen Krieg trainieren, oder in den Ruinen nach Ressourcen suchen. Doch das Schicksal hält eine Überraschung für dich bereit, welche dein Leben komplett verändert.

Besonderheiten

Eine der Besonderheiten an Beyond Mankind ist es, dass es nicht für jede Entscheidung eine positive Lösung gibt. Deine Chance auf ein komplett “gutes” Playthrough sind also von vornherein sehr gering. Doch steck nicht direkt deinen Kopf in den Sand, denn manchmal versteckt sich eine Lösung dort, wo du sie am wenigsten erwartest.

Unten links siehst du nicht nur deine gewöhnlichen Statistiken, sondern auch deine Gefühlslage.

Außerdem verfügt das Spiel neben einer extrem detaillierten Charaktererstellung über ein ausgeklügeltes Sozialsystem. Du kannst also mit anderen Charakteren der Spielwelt in komplexen sozialen Interaktionen interagieren und kommunizieren. Durch diese formen sich dann verschiedenste Beziehungen von Freund und Feind bis hin zur romantischen Beziehung.

Wann kommt Beyond Mankind raus?

Hat diese kurze Zusammenfassung dein Interesse geweckt, dann haben wir gute Neuigkeiten für dich! Das Spiel kommt bereits am 31. August raus. Bereits jetzt kannst du es auf Steam zu deiner Wunschliste hinzufügen, um stets informiert zu bleiben.

Ob Beyond Mankind in Zukunft auch für Konsolen rauskommen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell ist jedoch nur ein Release für PC, Mac und Linux auf Steam geplant. Auch ein genauer Preis ist uns noch nicht bekannt.