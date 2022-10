Top 5 Multiplayer Horrospiele für deine Halloween Party

Halloween ist die perfekte Zeit des Jahres, sich einmal so richtig zu gruseln. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den unheimlichsten Abend des Jahres gut zu verbringen. Manch einer geht auf wilde Partys, andere bevorzugen einen gruseligen Horrorfilm, oder ein Horrorspiel mit Freunden. Hier zeigen wir dir, die Top 5 Multiplayer Horrorspiele, die sich besonders gut zum spielen mit Freunden eignen. Geteilte Angst ist ja bekanntlich halbe Angst, oder?

Top 5: „Phasmophobia“

Schon lange faszinieren Geister die Menschheit. Viele glauben noch heute an das Übernatürliche. Durch Kultfilme wie “The Conjuring” sind Geisterjäger immer mehr in unser Bewusstsein gerückt. In „Phasmophobia“ hast du nun die Chance, gemeinsam mit deinen Freunden, selbst zum Geisterjäger zu werden. Als Geisterjäger stehen euch jede Menge coole und nützliche Tools zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise verschiedene Sensoren, die euch dabei helfen, Geister aufzuspüren und zu identifizieren.

Begebt euch in heimgesuchte Gebäude und findet den Geist. Hierbei müsst ihr zusammen Beweise sammeln, Strategien entwickeln und eure Ressourcen gut einteilen. Denn ihr müsst den Geist nicht nur ausfindig machen. Ebenso müsst ihr bestimmen, um welche Art von Heimsuchung es sich handelt. Denn nur wenn ihr den Geist korrekt identifiziert, kann dieser auch vollständig besiegt werden.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Geisterjägers.

Top 4: „Left 4 Dead 2“

„Left 4 Dead 2“ ist ein wahrer Klassiker des Zombie-Horrors und eignet sich perfekt für eine Halloween Gaming-Session. Besonders viel Spaß macht das Abschlachten von Zombies gemeinsam mit Freunden. Dieses Spiel vereint Horror mit Action und ist perfekt für alle, die auf der Suche nach Adrenalin sind.

Jeder muss zugeben: Es macht einfach Spaß zusammen Horden von Zombies zu erlegen. Lasst einander nicht im Stich und bleibt zusammen, wenn ihr überleben wollt. Die Level in „Left 4 Dead 2“ variieren in ihrer Schwierigkeit, es ist also für jeden etwas dabei. Das einfache Gameplay und die schnelle Lernkurve machen das Spiel außerdem perfekt für Einsteiger. Wer „Left 4 Dead 2“ bereits kennt und auf der Suche nach einem ähnlichen Spiel ist, der sollte auch „Back 4 Blood“ einen Besuch abstatten. Das neue Zombiespiel vereint den Reiz des Originals mit neuen Gameplay-Mechaniken und einem moderneren Look.

Top 3: „Dead by Daylight“

In „Dead by Daylight“ geht es darum, als Überlebender dem verrückten Mörder zu entkommen. Das Spielprinzip ist simpel und macht doch immens Spaß. Besonders, weil der Mörder selbst ein Spieler ist. Auf diese Weise bleibt das Spiel stets unberechenbar und wird auch nach der fünften Runde nicht langweilig. Denn nie weißt du, was für ein Killer in der Dunkelheit lauert.

In diesem Spiel spielst du mit deinen Freunden fangen, jedoch die tödliche Variante. Die Aufgabe der Überlebenden ist es, kleine Tasks über die Map verteilt zu erledigen, während der Mörder ihnen auf den Fersen ist. Dies führt zu spannenden Stunden, die du in diesem Spiel mit deinen Freunden verbringen kannst. An Schreckmomenten und spannenden Jagden fehlt es dabei nie.

Top 2: „DayZ“

In „DayZ“ geht es um das pure Überleben. Eine Zombie Apokalypse ist ausgebrochen und du befindest dich mittendrin. Du startest das Spiel nur mit einfacher Kleidung und einem Leuchtstab. Es liegt also an dir, Ausstattung und Waffen im Spiel zu finden. Schaffst du es, dir ein Arsenal anzueignen, mit dem du dein Überleben sichern kannst?

Über den In-Game Voice Chat kannst du mit deinen Freunden kommunizieren. Schließt euch zusammen, oder kämpft um Ressourcen. Ob ihr als Team, oder gegeneinander, spielt, ist ganz euch überlassen. Dein Ziel ist es jedoch, am Ende um jeden Preis zu überleben. Ob du dafür deine Freunde verraten musst, zeigt sich meistens erst im letzten Moment.

Top 1: „Inside the Backrooms“

„Inside the Backrooms“ ist ein Horrorspiel wie kein anderes. Du kannst mit bis zu 4 Spielern spielen und findest dich in einem gruseligen Paralleluniversum wieder. Es handelt sich dabei um die sogenannten Backrooms, ein Ort, an dem Monster es auf dich abgesehen haben und du stets in Gefahr bist. Dein Ziel ist es, den verschiedenen Leveln zu entkommen, ohne dabei den Monstern zum Opfer zu fallen. Jedes Monster hat dabei andere Eigenschaften und eine einzigartige Strategie ist gefragt.

Inside the Backrooms macht besonders viel Spaß mit Freunden.

Sei jedoch gewarnt: „Inside the Backrooms“ ist nicht nur ein außerordentlich gruseliges, sondern noch dazu ein sehr schweres Spiel. Bist du also auf der Suche nach einer Herausforderung mit deinen Freunden, dann ist das Game perfekt geeignet. Die Kombination aus Horror und einer hohen Schwierigkeit sorgt für doppelten Spaß und eine Spielerfahrung, an die du dich erinnerst. Erst vor kurzem kam außerdem ein neues Level heraus, auch wenn du das Spiel also schon kennst, gibt es neuen Content zu entdecken.