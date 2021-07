Dead Space: Der Survival-Horror-Klassiker bekommt ein Remake

Dead Space sagt wohl jedem leidenschaftlichen Gamer etwas. Jetzt bekommt der Klassiker einen ganz neuen Look. Electronic Arts hat ein Remake des Originals angekündigt, das das Spiel revolutionieren soll. Doch was steckt genau hinter dem neuen Remake?

Die Story von Dead Space

An der Story des Klassikers wird sich grundlegend wenig ändern. Zwar ist die Rede von einer verbesserten Story, allerdings wird auch diese Neuauflage nah am Original bleiben. Wie auch im originalen Dead Space schlüpfst du in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, welcher damit beauftragt ist, das havarierte Raumschiff USG Ishimura zu reparieren. Ausgestattet mit seinem Werkzeug und technischem Verständnis macht er sich auf den Weg.

Bei seiner Ankunft realisiert er jedoch, dass sich auf dem Raumschiff etwas schreckliches ereignet hat. Doch es kommt noch schlimmer, seine geliebte Partnerin Nicole ist noch auf dem Schiff! Umgeben von seinen schlimmsten Albträumen liegt es nun an Isaac herauszufinden, was mit der Crew der USG Ishimura passiert ist. Er ist auf dem Schiff gemeinsam mit feindseligen Kreaturen, den “Nekromorphs” eingesperrt und droht nun nach und nach seinen Verstand zu verlieren.

Schaffst du es herauszufinden, was sich an Bord der USG Ishimura ereignet hat?

Was bietet das Remake?

Das Remake von Dead Space, das sich aktuell in der Entwicklung befindet, ist mithilfe der Frostbite Engine konstruiert. Dies garantiert die beste Grafik und den besten Sound, die für Immersion sorgen, wie sie nie zuvor in der Spielreihe gesehen wurde. Das Spiel wird für Next-Gen Konsolen und den PC entwickelt. Dies soll auch die Steuerung des Spiels immens verbessern. Es wird weltweit veröffentlicht; allerdings ist ein genaues Datum noch nicht bekannt. Fans können jedoch schon jetzt den Teaser auf YouTube anschauen.

Das Team hinter dem neuen Remake arbeitet außerdem gemeinsam mit Fans der Serie, die kontinuierlich Feedback geben. Dies garantiert, dass das Endprodukt ein Spiel sein wird, das sowohl neue Spieler, als auch Fans der Serie genießen können. So ist beispielsweise der Senior Producer des neuen Spiels, Phillippe Ducharme, selbst als Fan zu Motive gekommen, nur um an der Dead Space-Reihe zu arbeiten.