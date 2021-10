Amazon Prime Gaming: Diese Spiele und Vorteile gibt es im Oktober

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt.

Game Highlight: Alien Isolation

Aktuell kannst du dir über die Partnerschaft von Prime Gaming und dem Epic Games Store “Alien: Isolation” kostenlos sichern. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Survival Horror, der auf den Kult-Filmen des Alien Franchises basiert.

Du erkundest hierbei eine verlassene Raumstation und musst herausfinden, was sich hier ereignet hat. Auf den ersten Blick bist du ganz allein, doch schon bald merkst du, das da noch etwas ist. Es versteckt sich in den Schächten und macht Jagd auf dich, das Alien. Schaffst du es trotzdem, das Rätsel um die Station zu lösen?

Alien: Isolation ist sowohl herausfordernd als auch furchteinflößend. Manche Level erfordern eine ganze Menge Orientierungssinn, andere verlangen eine Strategie, um dem Alien aus dem Weg zu gehen.

Game Highlight: Star Wars Squadrons

Über den Origin Store kannst du dir mit deiner Prime Mitgliedschaft “Star Wars: Squadrons” sichern. Die Anzahl der Codes ist jedoch beschränkt, also warte nicht zu lange.

Im Spiel steuerst du deinen eigenen Sternenjäger. Es liegt an dir, die Steuerung des Raumschiffs als Pilot zu meistern. Doch nicht nur das: Das Spiel bietet ebenso einen Story-Modus. In diesem erkundest du beide Seiten eines Konfliktes, der nach den Ereignissen von “Rückkehr der Jedi” spielt.

Doch auch wer lieber gegen echte Spieler antritt, ist hier nicht falsch. Wähle deinen Sternenjäger und trete Online gegen deine Freunde an!

Game Highlight: Ghostrunner

Über GOG.com erhältst du bis zum 1. November die Vollversion von „Ghostrunner“ kostenlos. Es handelt sich hierbei um ein rasantes Action Singleplayer-Game.

Ghopstrunner bringt dich tief in eine dystopische Zukunft, welche versucht, dich umzubringen.

In einer post-apokalyptischen Welt trittst du in rasanten Kämpfen gegen die verschiedensten Feinde an. Von Bösewichten mit metallenen Kraken-Armen bis hin zu epischen Schwertkämpfen ist hier alles dabei. Wer also auf der Suche nach einem schnellen Action-Spiel ist, das nicht langweilig wird, der ist hier genau richtig. Sicher dir das Spiel also noch heute kostenlos!

In-Game Boni und Vorteile

Wie immer gibt es über Prime Gaming In-Game Boni und Vorteile für zahlreiche Spiele. Aktuell gehören dazu “League of Legends”, “Call of Duty”, “Red Dead Online” und viele mehr, zum Beispiel auch der Klassiker “GTA V”.

Während es bei GTA V bis zu 400 Tausend Dollar In-Game Währung zu holen gibt, bietet Red Dead Online Boni wie 50 Prozent Rabatt auf beliebte Waffen. Auch für das brandneue „Far Cry 6“ gibt es hier bereits ein einzigartiges Vaquero Paket, das neben 3.000 Pesos auch stilvolle Outfits beinhaltet.

Neben den oben genannten Spielen, gibt es Boni noch für eine Vielzahl anderer Games. Es lohnt sich also, hier einmal alles durchzuschauen.