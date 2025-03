Nur für kurze Zeit: Amazon verschenkt grandioses Action-Game

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im März kostenlos gibt. Diesmal verschenkt Prime Gaming gleich zwei Spiele, die dich in packende Action eintauchen lassen. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im März

Diesen Monat schenkt dir Prime Gaming gleich zwei Spiele, die dich atemberaubende Action erleben lassen. Eines davon ist „Saints Row: The Third Remastered“. In diesem grandiosen Game ab 18 dreht sich alles um die Stadt der Sünden, die in Sex, Drogen und Waffen ertrinkt. Gemeinsam mit deiner Gang ist es dein Ziel, diese gottlose Stadt unter deine Gewalt zu bringen. Und in diesem Kampf geht es nicht um Fairness, denn es herrschen einzig und allein deine Regeln.

Noch mehr Action gibt es im März auch mit „Mafia II: Definitive Edition“, welches Amazon dir ebenfalls in diesem Monat schenkt. Auch dieses Spiel ist erst ab 18 Jahren freigegeben und entführt dich in eine Welt voller Gewalt und Kriminalität. Im New York der 40er und 50er ist die Mafia omnipräsent und kontrolliert die Stadt aus der Dunkelheit. Tauche in eine fantastische Geschichte ein, die dich ein echtes Mafia-Drama hautnah erleben lässt.

Saints Row ist so brutal, wie es gut ist.

Alle kostenlosen Spiele im März

Jetzt verfügbar: „Saints Row: The Third Remastered“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Mafia II: Definitive Edition“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Crime Boss: Rockay City“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Neheulbeuk’s Dungeon Master“ (Amazon Games App)

13. März: „Wall World“ (Amazon Games App)

13. März: „Syberia: The World Before“ (GOG Code)

13. März: „Endling – Extinction is Forever“ (Amazon Games App)

13. März: „Dark Deity: Complete Edition“ (GOG Code)

13. März: „Beholder 3“ (Amazon Games App)

20. März: „Wolfenstein: The Old Blood“ (Xbox und PC via Microsoft Store Code)

20. März: „Mutazione“ (GOG Code)

20. März: „Figment 2: Creed Valley“ (Amazon Games App)

20. März: „Legacy of Kain: Defiance“ (GOG Code)

20. März: „Mortal Shell“ (Epic Games Store)

27. März: „The Forgotten City“ (Amazon Games App)

27. März: „Deus Ex: Invisible War“ (GOG Code)

27. März: „Session: Skate Sim“ (Epic Games Store)

27. März: „Let’s Build a Zoo“ (Epic Games Store)

27. März: „Gamedec – Definitive Edition“ (GOG Code)

27. März: „The Wisbey Mystery“ (Legacy Games Code)

Amazon Luna im März

Auch diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Im März sind folgende Spiele im Angebot:

WRC Generations Fully Loaded Edition

Overcooked! 2

Spitlings

The Jackbox Party Games Pack 3

Strange Horticulture

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

