Nur diese Woche: Grandioses Kampf-Spiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir ein rasantes Kampf-Spiel sichern, das deinen Adrenalinspiegel garantiert steigen lässt. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

Them’s Fightin‘ Herds

Auch in dieser Woche gibt es wieder ein neues Gratisspiel. Und das kannst du dir ab sofort kostenlos herunterladen. Mit Them’s Fightin‘ Herds geht es kunterbunt zu, jedoch bietet das 2D-Kampfspiel auch knallharte Action. Denn hinter der Cartoonfasade, die von Lauren Faust gestaltet wurde, gibt es knallharte Kämpfe. Die kannst du lokal im Versus-Modus durchzocken, oder du kämpfst online mit Rollback-Netcode.

Mit starken 4,6 von 5 Sternen ist das Game von Entwickler Mane6 über den Publisher Maximum Entertainment LLC, auch in der Gunst der Epic-Games-Kunden hoch im Kurs. Eigentlich kostet dich das Spiel fast 20 Euro. Doch diese Woche wird es kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieses geniale Kampfspiel gibt es nur diese Woche kostenlos.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Mortal Shell

Nächste Woche kannst du dir ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel kostenlos im Epic Games Store sichern. Dabei handelt es sich um „Mortal Shell„, das dich wahrlich in den Wahnsinn treiben wird. In diesem Spiel kennen deine Gegner nämlich keine Gnade und greifen dich mit allem an, was sie haben. Deine einzige Aufgabe ist es, siegreich aus den Kämpfen zu kommen.

Mortal Shell ist aufgrund der brutalen Action erst ab 16 Jahren freigegeben. Normalerweise kostet dich das Spiel außerdem 30 Euro, doch nächste Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Mortal Shell im Epic Games Store.

World of Warships – Anniversary Party Favor

Nächste Woche feiert das beliebte „World of Warships“ seinen Geburtstag. Der Epic Games Store schenkt dir zu diesem Anlass ein Bundle mit exklusiven Gegenständen. Mit dabei sind nicht nur Erfahrungspunkte und ein Hafenplatz, sondern auch ein japanischer Cruiser und zahlreiche Boni.