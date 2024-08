Hela auf der Gamescom: Ein großes Abenteuer für kleine Mäuse

Hela ist ein Spiel wie kaum ein anderes. Statt einer düsteren, gefährlichen Welt findest du hier eine friedliche Umgebung und fröhliche Stimmung. Natürlich ist auch die Welt von Hela nicht perfekt, doch darauf wollen sich die Entwickler nicht fokussieren. Stattdessen sollen Erkundung, gute Taten und niedliche Mäuse im Vordergrund stehen. Doch wie kann das funktionieren?

Hela: Authentisch und Fröhlich

Das Team von Hela möchte eine authentische und fröhliche Welt zeigen. Diese erkundest du als kleine Maus, die versucht, etwas Gutes zu tun und ihre Umgebung positiv zu beeinflussen. Die Hexe, der du normalerweise hilfst, ist krank und braucht jetzt deine Hilfe. Im Laufe des Spiels hilfst du also nicht nur den Einwohnern, sondern ultimativ auch ihr.

Bei der Krankheit der Hexe handelt es sich allerdings nicht um eine allzu kritische Situation. Du musst dich also nicht unter Druck gesetzt fühlen und kannst ihre Heilung entspannt in Angriff nehmen. Auf der Suche nach Zutaten erkundest du eine detaillierte Welt, schwingst von Ast zu Ast und entdeckst Orte, die Menschen verborgen bleiben. Als Maus hast du Zugang zu völlig neuen Erfahrungen, musst dich jedoch auch vor neuen Gefahren in Acht nehmen.

In Hela siehst du die Welt aus einer völlig neuen Perspektive.

Multiplayer und Veröffentlichung

Du kannst Hela alleine, aber auch mit Freunden spielen. Das Multiplayer-System soll dabei völlig nahtlos funktionieren und Freunde können deiner Spielwelt ohne Unterbrechung beitreten und sie auch wieder verlassen. Gemeinsam könnt ihr dann neue Orte erkunden und Aufgaben erledigen.

Erkunde zusammen mit Freunden die Welt von Hela.

Aktuell befindet sich Hela noch in den frühen Stadien der Entwicklung. Wann genau das Spiel auf den Markt kommen wird, ist also noch nicht klar. Ebenso unklar ist, für welche Konsolen das Spiel letztendlich erscheinen soll. Im Gespräch sagten die Entwickler jedoch, dass sie eine Veröffentlichung auf möglichst vielen Konsolen anpeilen.