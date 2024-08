Aloft: Das neue Cozy Game hoch über den Wolken

Sogenannte Cozy Games erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Sie sind entspannte Spiele, die dich ganz nach deinem Ermessen spielen lassen. Es gibt Herausforderungen und Feinde, aber wann du sie in Angriff nimmst, ist ganz dir überlassen. Insgesamt sind Cozy Games Spiele, die man einfach mal nach der Arbeit anmacht, um am Abend zu entspannen, oder noch ein wenig mit Freunden zu spielen. Auf der Gamescom haben uns die Entwickler einen exklusiven Einblick in Aloft, ein neues Cozy Game hoch über den Wolken, gegeben.

Aloft: Soft Survival und Erkundung

Die Welt von Aloft ist visuell beeindruckend. Sie besteht aus schwebenden Inseln, die hoch über den Wolken umhertreiben. Manche sind grün, lebendig und friedlich, andere beherbergen eine düstere Gefahr. Es handelt sich dabei um eine mysteriöse Korruption, die weite Teile der Welt befallen hat. Deine Aufgabe ist es, das Ökosystem wiederherzustellen, den Ursprung der Korruption zu finden und die Geheimnisse der Welt von Aloft zu lüften.

Um dich innerhalb der Welt zu bewegen, stehen dir ein Glider und die Inseln zur Verfügung. Mit deinem Glider kannst du kurze Distanzen überwinden, doch um die luftigen Höhen sicher zu navigieren, braucht es mehr. Du kannst dir also eine schwebende Insel zu eigen machen und sie navigieren. Errichte dein Haus auf der schönsten Insel, die du finden kannst und stürze dich ins Abenteuer.

Mit deinem Glider fliegst du von einer Insel zur nächsten.

Einzigartige Inseln

Jede Insel, die du in Aloft findest, ist von Hand gemacht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass es im Spiel hunderte Inseln zu erkunden gibt. Des Weiteren findest du auf jeder Insel einzigartige Ressourcen, herausfordernde Wetterbedingungen, Tiere und vieles mehr. Auch Bauwerke, die von vergangenen Zivilisationen zurückgelassen wurden, lassen sich hier finden.

Aloft hat einen ganz eigenen Stil.

Sollte dir das immer noch nicht reichen, dann kannst du ganz einfach deine eigenen Inseln erstellen. Die Entwickler möchten Spielern so die Möglichkeit geben, das Spiel ganz an ihre Wünsche anzupassen. Indem du die individuellen Inseln anderer Spieler herunterlädst, kannst du eine ganze Welt voller eigens erstellter Inseln erschaffen.

Veröffentlichung von Aloft

Leider kannst du noch nicht in die Welt von Aloft eintauchen. Das Spiel befindet sich nämlich noch in der Entwicklung. Auf der Gamescom konnten wir jedoch bereits einen Einblick ins Spiel erhaschen. Was wir dabei gesehen haben, ist sehr vielversprechend. Du kannst dir schon jetzt eine Demo des Spiels kostenlos herunterladen, um ebenfalls einen Überblick zu bekommen. Beachte dabei jedoch, dass es sich nicht um das fertige Spiel handelt.